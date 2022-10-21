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Розвідники розібрали збитий іранський дрон: з чого він складається

Надія Клочко
glavcom.ua
Розвідники розібрали збитий іранський дрон: з чого він складається
Дрон містить переважно іноземні деталі
скріншот із відео

Українські фахівці полагодили збитий іранський дрон та передадуть його воїнам ЗСУ

Українська розвідка розібрала та вивчила збитий у вересні російський дрон іранського виробництва Mohajer-6. Фахівці з’ясували, що виробник ретельно намагався приховати країну виготовлення безпілотника, йдеться у сюжеті ТСН.

Збитий українськими силами протиповітряної оборони Mohajer-6 у вересні «покупався» в українському морі, і про це нагадує дірка в моторі бойового дрона-розвідника.

Розвідники стверджують, що розібрали збитий дрон «до останнього гвинтика». Він був виготовлений у лютому 2022 року, і не виключено, що це був один із перших його вильотів.

«Що одразу впало у вічі – те, як іранський виробник приховував усі сліди, хто виготовив цей літальний апарат», – кажуть у ГУР.

Видали виробника, як зазначають у розвідці, написи англійською із граматичними помилками.

«Ми лише на одному пристрої знайшли напис на фарсі, зроблений вручну, який вони просто не помітили, зі зворотнього боку на платі нанесений», – додають розвідники.

При цьому начинка безпілотника – переважно іноземна. У дроні австрійський мотор, японські, китайські та американські камери. Це в основному побутові елементи, вони не вважаються військовими, але в ГУР розраховують, що інформація про їхнє походження дасть змогу ускладнити доступ Ірану до запчастин.

«Піддослідний» Mohajer-6 може надалі служити Збройним Силам України – необхідно лише створити базу для управління.

Таких Mohajer-6 українські ППО поки що приземлили менше п'яти, але РФ не часто використовує їх – за приблизними підрахунками, у Росії їх всього близько 20.

Нагадаємо, у вересні під час повторної повітряної атаки Одеси силами протиповітряної оборони над морем було знищено чотири дрони-камікадзе. Серед них вперше в Україні збитий багатоцільовий ударний безпілотник іранського виробництва Mohajer-6 (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження.

Відомо також, що слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження, яке має встановити всіх причетних до постачання в Росію іранських дронів Shahed-136 і Mohajer-6, а також балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Іран відкинув звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявляє про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії. 

Читайте також: Як росіяни надурили американські санкції. Скандальне розслідування Reuters
Теги: Іран війна безпілотник

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