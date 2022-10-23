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Скільки іранських дронів-камікадзе уже збили ЗСУ: дані Повітряних сил

Надія Клочко
glavcom.ua
Скільки іранських дронів-камікадзе уже збили ЗСУ: дані Повітряних сил
ЗСУ знешкодили уже сотні іранських дронів-камікадзе
фото з відкритих джерел

Українські військові від початку війни збили уже понад тисячу російських безпілотників

З 13 вересня, коли Росія вперше застосувала проти України іранські безпілотники Shahed 136, українські військові збили 273 дрони-камікадзе. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

«На сьогодні, з моменту першого застосування дрона-камікадзе – в Куп'янську Харківської області 13 вересня, станом на сьогодні ми вже маємо збиті 273 Shahed 136», – заявив Ігнат.

Водночас речник командування Повітряних сил зазначив, що Росія також використовує інші безпілотні літальні апарати. За його словами, крім Shahed 136, Росія використовує також іншу модифікацію безпілотників – Shahed 131. Це менша модель з невеликою бойовою частиною. Однак дрони-камікадзе залишаються високоточною зброєю, яка летить точно та може вразити критично важливу точку, що призведе до великої кількості шкоди, зауважив Ігнат.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ також повідомив, що наші військові збили ще чотири ударні дрони Mohajer-6. Один з них вцілів, його наразі вивчають фахівці.

«Всього від початку війни збито понад тисячу ворожих безпілотних літальних апаратів», – зазначив Ігнат.

Нагадаємо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські Shahed 136, а російські сили використовують їх під назвою «Герань». Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Іран відкинув звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявляє про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії. 

Президент України Володимир Зеленський раніше звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста. 

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Теги: ЗСУ Іран війна безпілотник

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