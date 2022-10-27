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Резніков пояснив, як іранські безпілотники вплинули на хід війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Резніков пояснив, як іранські безпілотники вплинули на хід війни
фото: з відкритих джерел

Резніков: «Ми змогли збити та знищити від 65% до 75% іранських дронів»

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що застосування Росією іранських дронів вплинуло на хід війни. Про це Резніков заявив в інтерв’ю виданню «Деталі».

«Безперечно, це значущий фактор. За даними нашої розвідки, до цього дня Іран поставив близько 300 БПЛА, переважно моделі «Шахед-136». Ми змогли збити та знищити від 65% до 75% з них. Є й іранські експерти, які навчають росіян використовувати їх та покращувати їхні дії», – наголосив міністр.

Резніков також нагадав, що Іран домовився з Росією про постачання близько 2400 БПЛА. «Це не станеться одразу, знадобиться деякий час, але іранська допомога дуже важлива Путіну. Ми також знаємо про їхній намір поставити балістичні ракети. Я не сумніваюся, що коли ці ракети надійдуть, їх використовують у бою проти нашого населення», – наголосив міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста. Як повідомлялося, з 13 вересня, коли Росія вперше застосувала проти України іранські безпілотники Shahed 136, українські військові збили 273 дрони-камікадзе.

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Теги: міністр Іран безпілотник населення

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