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Ворог шість разів за ніч атакував Київщину. Поліція показала уламки дронів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог шість разів за ніч атакував Київщину. Поліція показала уламки дронів
Уламки збитого на Київщиною дрона-камікадзе
Андрій Нєбитов / Telegram

В одному із районів Київщини внаслідок атаки спалахнула пожежа

Ворог сьогодні вночі завдав черговий удар по Київщині. По території області агресор здійснив понад шість атак дронами-«шахедами». Про це повідомив начальник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов. 

«На місце події оперативно виїхали працівники поліції. Нині рятувальники ліквідовують пожежу, правоохоронці ж фіксують наслідки удару та забезпечують охорону правопорядку в одному із районів», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу жертв і потерпілих немає.

Ворог шість разів за ніч атакував Київщину. Поліція показала уламки дронів фото 1

«Водночас в інших районах спрацювали Сили протиповітряної оборони та успішно знищили кілька ворожих дронів. Закликаю усіх під час сигналів протиповітряної тривоги одразу проходити в укриття», – додав Нєбитов.

Ворог шість разів за ніч атакував Київщину. Поліція показала уламки дронів фото 2

Раніше повідомлялося, що наші воїни ввечері 26 жовтня знищили 19 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 над трьома областями України. 17 дронів збито силами та засобами ППО; два «приземлили» інші підрозділи Сил оборони України; 15 Shahed-136 було знищено у Одеській, три – у Миколаївській та один – у Вінницькій областях.

Рашисти завдали удару по одній із громад Київської області. Внаслідок обстрілу в громаді спалахнула пожежа. 

До слова, триває 246-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Теги: Київщина війна росія окупанти Україна

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