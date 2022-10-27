Стало відомо, чи зможе українська ППО протидіяти дронам

В Україні переналаштували ППО на боротьбу з дронами

Українська протиповітряна оборона вже вдало протидіє іранським дронам Shahed-136. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов в ефірі телеканалу «Еспресо».

«100% атаки з боку Росії будуть продовжуватися і ми до них готуємось. Вчора було випущено ще 16 дронів-камікадзе Shahed 136, 14 було збито. Ми стали в плані роботи протидії до них адаптивними», – сказав Смірнов.

Радник міністра зазначив, що загроза ударів дронами буде достатньо критичною ще тиждень-півтора, після чого вона вже не буде мати такого критичного значення.

«Ми бачимо, що з 16 збивають 14, а два долітають – це дуже гарний показник. Звичайно, хотілося збивати абсолютно всі дрони, але ми активно над цим працюємо», – додав Смірнов.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що застосування Росією іранських дронів вплинуло на хід війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста. Як повідомлялося, з 13 вересня, коли Росія вперше застосувала проти України іранські безпілотники Shahed 136, українські військові збили 273 дрони-камікадзе.