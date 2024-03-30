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Японці готуються до можливої агресії з боку Китаю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Японці готуються до можливої агресії з боку Китаю
Японія готується до військової кризи за участю Тайваню
фото з відкритих джерел

Уряд оприлюднив інструкції щодо будівництва підземних сховищ на випадок військової кризи

Через загрозу вторгнення Китаю на Тайвань уряд Японії розпорядився збудувати підземні укриття на островах поблизу можливої зони бойових дій. Про це повідомляє видання The Asahi Shimbun.

«Уряд оприлюднив інструкції щодо будівництва підземних сховищ на віддалених островах префектури Окінава на випадок військової кризи за участю Тайваню», – ідеться у повідомленні.

У рекомендаціях уряду, опублікованих 29 березня, зазначено, що укриття будуть побудовані у п’яти муніципалітетах: Ісігакі, Міякодзіма, Йонагуні, Такетомі та Тарама.

Населення цих японських територій готують до того, що їм доведеться перебувати в укриттях із 30-сантиметровими залізобетонними стінами та необхідним запасом харчів та води до 2-х тижнів, оскільки муніципалітети розташовані на віддалених островах, звідки евакуація можлива лише літаками або морськими суднами.

Хоча усі муніципалітети склали плани евакуації на випадок військового конфлікту, укриття будуть доступні для тих, хто не зможе вчасно виїхати.

Нагадаємо, США та Японія планують найбільше більш ніж за 60 років оновлення договору про безпеку, прагнучи протистояти Китаю та КНДР. 

До слова, Японія та США обговорюють співпрацю у сфері військової техніки з метою надати Україні більшу кількість боєприпасів. Крім того, йдеться і про розширення можливостей для ремонту американських військових кораблів і винищувачів у Японії.

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Теги: Японія Китай укриття Тайвань евакуація

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