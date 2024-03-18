Японія поставила собі нову амбітну мету у космосі: подробиці

Yomiuri: Японія має намір відправити на Місяць двох своїх астронавтів

Після 2028 року Японія в рамках американської космічної програми Artemis відправить двох своїх астронавтів на Місяць. Про це пише The Japan News.

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Як пише видання, відповідна домовленість може бути досягнута після призначеної на 10 квітня зустрічі у Вашингтоні японського прем'єр-міністра Фуміо Кісіди та президента США Джо Байдена.Тоді угоду підпишуть міністр науки Масахіто Моріяма та голова NASA Білл Нельсон.

«Це буде перша висадка громадян Японії на Місяць, і очікується, що це відбудеться у 2028 році або пізніше. Обидві сторони також розглядають домовленість про експлуатацію розробленого Японією місяцеходу протягом 10 років», – пише The Japan News.

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Видання нагадує, що Сполучені Штати планують у рамках програми Artemis здійснити висадку американських астронавтів на Місяць у 2026 році. З 2028 року такі експедиції передбачається здійснювати регулярно. За попередньою домовленістю, у них мають взяти участь два представники Японії, які будуть зайняті управлінням місяцеходом Luna Cruiser. Його зараз розробляють японські компанії на чолі із корпорацією Toyota Motor.

Навесні 2019 року Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) оприлюднило проєкт місячної програми Artemis, що складається з трьох етапів. Перший передбачає безпілотний політ корабля Orion навколо Місяця та його повернення на Землю. Друга фаза – обліт природного супутника Землі з екіпажем на борту. На третьому етапі місії NASA розраховує висадити астронавтів на Місяць. Токіо у 2019 році оголосив про рішення приєднатися до програми Artemis, у якій також бере участь декілька інших держав.

У програмі Artemis окрім США та Японії візьмуть участь і інші країни Європи. Японія відповідатиме за постачання пілотованої космічної станції Gateway, яка буде встановлена ​​над Місяцем, а також за розробку місяцехода. Як додає видання, уряд Японії поставив амбітну мету відправити японців на Місяць наприкінці 2020-х років, і з того часу вперто прямує до своєї мети.

Раніше стало відомо, що приватна японська ракета Kairos-1, яка мала вивести на орбіту урядовий розвідувальний супутник, вибухнула за кілька секунд після старту, повідомила компанія розробник носія Space One.