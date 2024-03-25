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Це станеться вперше за 60 років: США та Японія оновлюють важливий оборонний договір

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Це станеться вперше за 60 років: США та Японія оновлюють важливий оборонний договір
Лідери Японії та США укладуть важливу угоду уже у квітні
фото із відкритих джерел

Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда незабаром оголосять про плани реструктуризації японського військового командування

США та Японія планують найбільше більш ніж за 60 років оновлення договору про безпеку, прагнучи протистояти Китаю та КНДР. Про це пише газета Financial Times  із посиланням на джерела.

За інформацією видання, на зустрічі 10 квітня у Білому домі президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосять про плани реструктуризації японського військового командування.

Колишній начальник Об'єднаного штабу Сил самооборони Японії Реїчі Оріки заявив Financial Times, що існує необхідність призначення американського офіцера, що є більш високопоставленим, в Японію, оскільки саме США беруть на себе головну роль у регіональній обороні.

«Це (призначення такого офіцера, – «Главком») посилає сигнал Китаю та КНДР, і з погляду стримування є сенс заявити, що США зміцнять командну структуру в Японії», – вважає Оріки.

За даними газети, може бути розглянута можливість модернізації формувань Збройних сил США, розміщених у Японії. Білий дім, Пентагон, Індо-Тихоокеанське командування ЗС США та уряд Японії відмовилися від коментарів виданню.

До слова, Японія та США обговорюють співпрацю у сфері військової техніки з метою надати Україні більшу кількість боєприпасів. Крім того, йдеться і про розширення можливостей для ремонту американських військових кораблів і винищувачів у Японії.

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Теги: Японія міністр Джозеф Байден США Пентагон президент

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