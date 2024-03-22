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Підтримка аграріїв: Японія виділила $230 млн для України

Ірина Луцак
glavcom.ua
Підтримка аграріїв: Японія виділила $230 млн для України
Проєкт має на меті підтримку доступу аграріїв до пільгових кредитів
фото з відкритих джерел

Майже $50 млн передбачено на гранти для малих сільгоспвиробників

До Державного бюджету України надійшла позика обсягом $230 млн США від уряду Японії в рамках проекту Світового банку «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)». Про це повідомляють в Кабінеті Міністрів України.

«В умовах війни сільське господарство зазнає значних збитків, що в свою чергу ставить під загрозу продовольчу безпеку не тільки в Україні, але й в усьому світі. Залучення коштів в рамках ARISE є важливим внеском у забезпечення доступу для фінансування аграрного бізнесу України. Вдячні команді Світового банку та Уряду Японії за своєчасну підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення», – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Проект ARISE має на меті підтримку доступу сільгоспвиробників до фінансування через пільгове кредитування (компенсація видатків за програмою 5%-7%-9%) та покращення доступу малих господарств до фінансування через гранти. 

Обсяг фінансування проекту наразі становить $550 млн США, з яких:

  • $500 млн будуть спрямовані на фінансування Державної програми «Доступні кредити 5%-7%-9%» в 2023-2024 роках з фокусом на аграрні підприємства
  • майже $50 млн передбачено на гранти для малих сільгоспвиробників

Нагадаємо, Японія та США обговорюють співпрацю у сфері військової техніки з метою надати Україні більшу кількість боєприпасів.

До слова, приватна японська ракета Kairos-1, яка в середу мала вивести на орбіту урядовий розвідувальний супутник, вибухнула за кілька секунд після старту.

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Теги: Мінфін Японія аграрії фінанси

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