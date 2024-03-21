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Поблизу Японії сталася аварія танкера з хімікатами: наразі 8 загиблих

Ірина Луцак
glavcom.ua
Поблизу Японії сталася аварія танкера з хімікатами: наразі 8 загиблих
Операція з порятунку ще двох зниклих безвісти триває
фото з відкритих джерел

Операція з порятунку ще двох зниклих безвісти триває

Щонайменше вісім загиблих внаслідок перекидання біля Японії танкера, який йшов під прапором Південної Кореї та перевозив хімікати. Одну людину врятували, ще двох шукають. Про це повідомляє Al Jazeera.

«Вісім людей загинули, а двоє досі вважаються зниклими безвісти після того, як танкер під прапором Південної Кореї перекинувся біля Японії в бурхливому морі», – йдеться в повідомленні. 

Зазначається також, що одного члена екіпажу вдалося врятувати, хоча спочатку його вважали загиблим. Танкер Keoyoung Sun з 11 членами екіпажу (двоє південнокорейців, включаючи капітана, восьмеро індонезійців і громадянин Китаю) на борту перекинувся в середу поблизу острова Муцуре, недалеко від головного острова Хонсю, на південному заході Японії. Операція з порятунку ще двох зниклих безвісти триває.

Офіційні особи заявили, що танкер перевозив 980 тонн акрилової кислоти, органічної сполуки, яка використовується в клеях, фарбах і поліролях. Наразі, жодного витоку не виявлено, і чиновники вивчають, які заходи захисту навколишнього середовища можуть знадобитися в разі витоку.

Як повідомляв Укрінформ, на початку цього року біля берегів Туреччини зазнало аварії вантажне судно Nordea Star, що тримало курс із турецького Трабзона в Україну. Воно стало некерованим біля берегів Румунії та було віднесене до узбережжя Кастамону.

Нагадаємо, приватна японська ракета Kairos-1, яка в середу мала вивести на орбіту урядовий розвідувальний супутник, вибухнула за кілька секунд після старту. 

До слова, після 2028 року Японія в рамках американської космічної програми Artemis відправить двох своїх астронавтів на Місяць.

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Теги: катастрофа Японія море

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