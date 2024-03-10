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США та Японія обговорюють оборонну співпрацю з метою допомоги Україні – Bloomberg

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
США та Японія обговорюють оборонну співпрацю з метою допомоги Україні – Bloomberg
Країни поглиблять відносини та шукатимуть шляхи зміцнення ланцюжка поставок оборонного обладнання
фото ілюстративне

США та ЄС буде простіше передавати Україні зброю у разі, якщо Японія послабить обмеження на військовий експорт

Японія та США обговорюють співпрацю у сфері військової техніки з метою надати Україні більшу кількість боєприпасів. Крім того, йдеться і про розширення можливостей для ремонту американських військових кораблів і винищувачів у Японії, пише Bloomberg.

Країни намагаються досягти домовленостей до саміту у Вашингтоні 10 квітня між прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою і президентом США Джо Байденом. Ключовою темою саміту буде пошук шляхів, якими Японія може допомогти розширити арсенал озброєнь США.

Американські виробники напружено працюють над постачанням зброї – від артилерійських снарядів до систем протиповітряної оборони, які Вашингтон пообіцяв надати Україні для боротьби з російськими військами. Японія, яка прийняла пацифістську конституцію, надала Україні нелетальну допомогу та кредитні гарантії на мільярди доларів – але не зброю. Послаблення обмежень Токіо на військовий експорт може допомогти США та європейським країнам передавати зброю Україні в короткостроковій перспективі, а в довгостроковій – розширити можливості Японії продавати зброю за кордон.

У грудні минулого року японський уряд оголосив, що дозволить продавати зброю, вироблену за ліцензією, назад до країни походження, а також експортувати ракети Patriot до свого військового союзника. Цей крок збільшив кількість перехоплювачів, доступних для США, надаючи Штатам більшу гнучкість у підтримці протиповітряної оборони України.

Очікується, що Кішіда та Байден поглиблять відносини між країнами й шукатимуть шляхи зміцнення ланцюжка поставок оборонного обладнання, зокрема, й на тлі зростання впливу Китаю. Токіо й Вашингтон також розглядають можливість розширення угоди, в межах якої японські компанії будуть регулярно проводити технічне обслуговування і ремонт американської військової техніки – це питання, як очікується, буде включено до порядку денного саміту.

Сьомий флот США та інші кораблі ВМС є одними з претендентів на участь у проєкті, а також винищувачі F-35A. Це дозволило б скоротити періоди технічного обслуговування для техніки Штатів, а також допомогло б Токіо зміцнити своє оборонне виробництво й технології.

Видання зазначає, що такий крок може бути політично ризикованим для Байдена, особливо в рік виборів. Зокрема, президента США можуть розкритикувати за те, що він відправляє американські робочі місця до Японії.

Як повідомлялося, чеська ініціатива із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

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Теги: США Японія технології Україна

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