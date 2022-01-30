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    Єлизавета II зайнялася виробництвом кетчупу

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    Британська королева Єлизавета II запустила марку приправ - Єлизавета II зайнялася виробництвом кетчупу
    Британська королева Єлизавета II запустила марку приправ
    фото з відкритих джерел

    У Британії під торговою маркою королеви Єлизавети II запускають у продаж королівський коричневий соус

    Королева Великої Британії Єлизавета II зайнялася виробництвом приправ, включаючи кетчуп, який, згідно з описом, «ідеальний для сніданку чи будь-якої пори дня». Про це повідомляє журнал People.

    Інгредієнти вирощуються на території маєтку Сандрінгем, розташованого у графстві Норфолк. Коштують королівські соуси понад 6,7 фунтів стерлінгів.

    До цього стало відомо, що у Великій Британії під торговою маркою королеви Єлизавети II запускають у продаж королівський коричневий соус.

    фото: Bav Media/Splashnews.com

    фото: Bav Media/Splashnews.com

    Журналісти зазначають, що за чутками британська королева небайдужа до бургерів. Проте, додають вони, за словами колишнього королівського шеф-кухаря Даррена Макгрейді Єлизавета II віддає перевагу бургеру без булочки, який їдять ножем і виделкою і подають з журавлиною, а не з кетчупом.

    Як відомо, для гарного сну Єлизавета II перед сном п'є келих шампанського, потім трохи читає у ліжку та о 23:00 засинає. Королева спить вісім з половиною годин і встає вранці о 7:30.

    Нагадаємо, Букінгемський палац оприлюднив програму святкування 70-річчя правління Єлизавети ІІ.

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    Теги: бізнес Королева Єлизавета II Велика Британія
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    Єлизавета II зайнялася виробництвом кетчупу