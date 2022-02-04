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    Хто стане новим генсеком НАТО? ЗМІ назвали п’ятьох кандидатів

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    Серед кандидатів&nbsp;&ndash; колишня британська прем'єрка Тереза Мей&nbsp; - Хто стане новим генсеком НАТО? ЗМІ назвали п’ятьох кандидатів
    Серед кандидатів  колишня британська прем'єрка Тереза Мей 
    фото: Reuters

    Німецькі ЗМІ дізналися, хто може очолити НАТО замість Столтенберга

    На посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу претендують одразу п'ятеро людей. Відповідну інформацію оприлюднило німецьке агентство DPA.

    Журналісти зазначають, що всі вони були представлені як потенційні кандидати. Отже, наразі цей список виглядає так:

    • колишня прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей;
    • очільник уряду Нідерландів Марк Рютте;
    • естонський прем'єр Кая Каллас;
    • колишній Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Федеріка Могеріні;
    • президент Румунії Клаус Йоганніс.

    Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря Альянсу з 1 жовтня 2014 року. Його повноваження закінчуються 1 жовтня 2022 року.

    Вже відомо, що Столтенберг у найближчі шість років очолюватиме Національний банк Норвегії. Нинішній глава Центробанку Ойстейн Олсен піде у відставку 1 березня. Як уточнюється на сайті регулятора, Столтенберг приступить до роботи 1 грудня 2022 року. Варто нагадати, що Єнс Столтенберг закінчив економічний факультет Університету Осло в 1987 році.

    До цього у нього була довга кар'єра в норвезькій політиці, в тому числі як партійного лідера Лейбористської партії, прем'єр-міністра, міністра фінансів і міністра бізнесу та енергетики.

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    Теги: ЄС НАТО Нідерланди Румунія Тереза Мей військові Велика Британія Єнс Столтенберг нацбезпека
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    Хто стане новим генсеком НАТО? ЗМІ назвали п’ятьох кандидатів