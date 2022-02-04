Хто стане новим генсеком НАТО? ЗМІ назвали п’ятьох кандидатів

Німецькі ЗМІ дізналися, хто може очолити НАТО замість Столтенберга

На посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу претендують одразу п'ятеро людей. Відповідну інформацію оприлюднило німецьке агентство DPA.

Журналісти зазначають, що всі вони були представлені як потенційні кандидати. Отже, наразі цей список виглядає так:

колишня прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей;

очільник уряду Нідерландів Марк Рютте;

естонський прем'єр Кая Каллас;

колишній Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Федеріка Могеріні;

президент Румунії Клаус Йоганніс.

Former British prime minister Theresa May, Dutch Prime Minister Mark Rutte, Estonian Prime Minister Kaja Kallas, former EU foreign affairs commissioner Federica Mogherini and Romanian President Klaus Iohannis have all been touted as possible candidates for the NATO job. — dpa news agency (@dpa_intl) February 4, 2022

Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря Альянсу з 1 жовтня 2014 року. Його повноваження закінчуються 1 жовтня 2022 року.

Вже відомо, що Столтенберг у найближчі шість років очолюватиме Національний банк Норвегії. Нинішній глава Центробанку Ойстейн Олсен піде у відставку 1 березня. Як уточнюється на сайті регулятора, Столтенберг приступить до роботи 1 грудня 2022 року. Варто нагадати, що Єнс Столтенберг закінчив економічний факультет Університету Осло в 1987 році.

До цього у нього була довга кар'єра в норвезькій політиці, в тому числі як партійного лідера Лейбористської партії, прем'єр-міністра, міністра фінансів і міністра бізнесу та енергетики.



