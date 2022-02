Хто стане новим генсеком НАТО? ЗМІ назвали п’ятьох кандидатів

На посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу претендують одразу п'ятеро людей. Відповідну інформацію оприлюднило німецьке агентство DPA.

Журналісти зазначають, що всі вони були представлені як потенційні кандидати. Отже, наразі цей список виглядає так:

Former British prime minister Theresa May, Dutch Prime Minister Mark Rutte, Estonian Prime Minister Kaja Kallas, former EU foreign affairs commissioner Federica Mogherini and Romanian President Klaus Iohannis have all been touted as possible candidates for the NATO job.