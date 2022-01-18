Розкрито чотири секрети довголіття Єлизавети II

Королева має чудове самопочуття завдяки простій їжі та фізичній активності

Британська королева Єлизавета II у віці 95 років все ще виконує королівські обов'язки та зберігає активність завдяки деяким секретам, пише Express.

Як уточнили вчені, королева віддає перевагу простим обідам і вечерям. За словами її колишнього шеф-кухаря Даррена Макгреді, вона їсть страви з риби чи м'яса із гарніром із овочів. Єлизавета намагається не вживати вуглеводів, таких як картопля та макарони, розповів він.

Особливо суворо вона ставиться до цього ввечері. Кухар навів приклад, що типовим обідом для королеви є риба – дуврська соле із зів'ялим шпинатом.

Ще одним секретом виявилися чотири прийоми їжі: сніданок, обід, пообідній чай і вечеря, в один і той же час.

Крім того, британська королева регулярно виконує фізичні вправи. Незважаючи на те, що Єлизавета II ніколи не була любителькою фітнесу, у її розпорядку завжди були легкі фізичні вправи.

Як відомо, для гарного сну Єлизавета II перед сном п'є келих шампанського, потім трохи читає у ліжку та о 23:00 засинає. Королева спить вісім з половиною годин і встає вранці о 7:30.

Нагадаємо, Букінгемський палац оприлюднив програму святкування 70-річчя правління Єлизавети ІІ.

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