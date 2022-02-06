Принц Ендрю свідчитиме у справі про зґвалтування неповнолітньої

Позивачка стверджує, що герцог Йоркський нібито тричі зґвалтував її в 2001 році

Принц Ендрю, другий син королеви Великої Британії Єлизавети II і герцог Йоркський, наступного місяця дасть свідчення під присягою в межах цивільної справи про сексуальне домагання. Про це повідомляє Daily Telegraph.

Зазначається, що допит відбудеться 10 березня в «нейтральному місці» в Лондоні. За даними видання, обидві сторони домовилися про дату після низки суперечок щодо графіку.

«Герцог Йоркський буде змушений зробити заяву під присягою адвокатам, які представляють Вірджинію Джуффре, яка прилетить зі США, щоб особисто допитати Ендрю», – йдеться у матеріалі.

Очікується, що захисники позивачки Девід Бойс і Сігрід МакКоулі допитуватимуть сина Єлизавети ІІ впродовж двох днів, після чого поспілкуються з Шукрі Вокер, яка стверджує, що бачила герцога і Джуффре в ресторані в березні 2001 року, та з експомічником принца Робертом Ештоном Олні.

80-річний Бойс, який має репутацію «найбільшого збирача показань» у сучасному американському правосудді, сказав, що з нетерпінням очікує на «конфронтацію» з герцогом.

Раніше американка Вірджинія Джуффре звинуватила принца Ендрю в трьох епізодах зґвалтування. За її словами, в перший раз вона була змушена вступити в статевий зв'язок з принцом в лондонському особняку світської левиці Гіслен Максвелл, другий випадок стався в особняку фінансиста Джеффрі Епштейна, третій – на його приватному острові.

Позивачка підкреслила, що в момент здійснення передбачуваного злочину їй було 17 років.

Netflix знайшов першого свідка, який підтвердив присутність британського герцога на оргіях.

Королева Великої Британії Єлизавета II позбавила свого сина принца Ендрю (герцога Йорського) військових звань на тлі скандалу зі звинуваченнями у зґвалтуванні.

Крім звань принц був позбавлений королівського патронажу.

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