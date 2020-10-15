Єлизавета II вийшла із самоізоляції для нагородження експертів з «Новачка»



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Королева Британії приїхала в Солсбері, де сталося отруєння Скрипалів, і відвідала військову лабораторію Портон-Даун

Єлизавета II сім місяців провела на самоізоляції в королівській резиденції зі скороченим штатом

Королева Великої Британії Єлизавета II вийшла із самоізоляції і зустрілася з військовими експертами, які працювали у справі колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, отруєного речовиною з групи «Новачок» в 2018 році.

Про це йдеться в Twitter-акаунті герцога і герцогині Кембриджських.

Зазначається, що королева приїхала в Солсбері, де стався інцидент, і відвідала військову лабораторію Портон-Даун.

Королева Великобританії і її внук, герцог Кембриджський Вільям, зустрілися з фахівцями, які брали безпосередню участь у ідентифікації «Новачка» як засобу отруєння Сергія і Юлії Скрипаль. Як визнання роботи співробітників лабораторії герцог вручив їм церемоніальний меч Wilkinson (The Firmin Sword of Peace) – нагороду, яка вручається британським військовослужбовцям за діяльність, що виходить за рамки їх обов'язків.

Газета Daily Mail також зазначила, що до даного заходу Єлизавета II сім місяців провела на самоізоляції в королівській резиденції зі скороченим штатом, у так званому міхурі Її Величності (HMS Bubble), де вона виконувала обов'язки глави держави. Королева Великої Британії працювала з документами.

Нагадаємо, влітку ЗМІ повідомили, що колишній офіцер Головного розвідувального управління Росії Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, яких намагалися отруїти нервово-паралітичною речовиною «Новичок», змінили імена і поїхали з Британії.

Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

Радянський вчений Віл Мірзаянов, який брав участь у створенні хімічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії «Новачок», пояснив, чому Скрипаль і його донька Юлія не загинули.

Тодішній прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Нещодавно розслідувачі Bellingcat повідомили, що російські агенти готували замах на Скрипаля у Швейцарії.