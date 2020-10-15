  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Єлизавета II вийшла із самоізоляції для нагородження експертів з «Новачка»

    • Розсилка
    Королева Британії приїхала в Солсбері, де сталося отруєння Скрипалів, і відвідала військову лабораторію Портон-Даун - Єлизавета II вийшла із самоізоляції для нагородження експертів з «Новачка»
    Королева Британії приїхала в Солсбері, де сталося отруєння Скрипалів, і відвідала військову лабораторію Портон-Даун

    Єлизавета II сім місяців провела на самоізоляції в королівській резиденції зі скороченим штатом

    Королева Великої Британії Єлизавета II вийшла із самоізоляції і зустрілася з військовими експертами, які працювали у справі колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, отруєного речовиною з групи «Новачок» в 2018 році.

    Про це йдеться в Twitter-акаунті герцога і герцогині Кембриджських.

    Зазначається, що королева приїхала в Солсбері, де стався інцидент, і відвідала військову лабораторію Портон-Даун.

    Королева Великобританії і її внук, герцог Кембриджський Вільям, зустрілися з фахівцями, які брали безпосередню участь у ідентифікації «Новачка» як засобу отруєння Сергія і Юлії Скрипаль. Як визнання роботи співробітників лабораторії герцог вручив їм церемоніальний меч Wilkinson (The Firmin Sword of Peace) – нагороду, яка вручається британським військовослужбовцям за діяльність, що виходить за рамки їх обов'язків.

    ekxdqtyxcaa3rtl_01

    Газета Daily Mail також зазначила, що до даного заходу Єлизавета II сім місяців провела на самоізоляції в королівській резиденції зі скороченим штатом, у так званому міхурі Її Величності (HMS Bubble), де вона виконувала обов'язки глави держави. Королева Великої Британії працювала з документами.

    Нагадаємо, влітку ЗМІ повідомили, що колишній офіцер Головного розвідувального управління Росії Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, яких намагалися отруїти нервово-паралітичною речовиною «Новичок», змінили імена і поїхали з Британії.

    Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

    Радянський вчений Віл Мірзаянов, який брав участь у створенні хімічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії «Новачок», пояснив, чому Скрипаль і його донька Юлія не загинули.

    Тодішній прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

    Нещодавно розслідувачі Bellingcat повідомили, що російські агенти готували замах на Скрипаля у Швейцарії.

    Королева Єлизавета II отруєння Велика Британія Сергій Скрипаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies