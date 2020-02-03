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    Посол Британії підтвердила, що Скрипалі живі, але відмовилася говорити де вони переховуються

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    Сергій та Юлія Скрипалі живі - Посол Британії підтвердила, що Скрипалі живі, але відмовилася говорити де вони переховуються
    Сергій та Юлія Скрипалі живі

    Місцеперебування Сергія і Юлії Скрипалів не розкривається в їхніх же інтересах, наголосила представник Сполученого Королівства в Росії

    Посол Великої Британії в РФ Дебора Броннерт повідомила, що екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, отруєні в 2018 році в британському місті Солсбері, живі, але місце їхнього перебування не розкривається. Про це дипломат заявила в інтерв'ю газеті Коммерсант, яке було опубліковано 3 лютого.

    «Звичайно, вони (Скрипалі - ред.) живі. Я не можу вам відповісти, де вони, тому що ми поважаємо право людей приймати рішення самостійно. І уряд, і поліція завжди будуть керуватися бажаннями приватних осіб», - зазначила Броннерт.

    При цьому вона відмовилася відповісти, чи перебувають Скрипалі саме у Великої Британії, пославшись на те, що не може коментувати подібні питання.

    За словами дипломата, британська сторона хоче, щоб фігуранти справи Скрипалів постали перед судом, а поки цього не станеться, розслідування триватиме.

    Броннерт наголосила, що зібрані і оприлюднені британською владою докази «абсолютно точно переконали багатьох британців і багатьох наших партнерів за кордоном».

    «Тепер ми хотіли б, як я і говорила, вирішувати цю справу відповідно до закону. В суді. За ним останнє слово», - додала вона.

    Як відомо, поліція Великої Британії вивчає роль президента Росії Володимира Путіна у хімічній атаці на колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки у Солсбері.

    Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

    Радянський вчений Віл Мірзаянов, який брав участь у створенні хімічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії «Новачок», пояснив, чому Скрипаль і його донька Юлія не загинули.

    Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

    Нещодавно розслідувачі Bellingcat повідомили, що російські агенти готували замах на Скрипаля у Швейцарії.

    Росія ГРУ шпигун отруєння посол Велика Британія Сергій Скрипаль
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