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    У світі

    Справа Скрипалів: ексрозвідник з дочкою змінили імена і виїхали з Британії

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    Колишньому подвійному агенту і його дочці змінили особистості і надали фінансову допомогу, щоб почати життя в іншій країні - Справа Скрипалів: ексрозвідник з дочкою змінили імена і виїхали з Британії
    Колишньому подвійному агенту і його дочці змінили особистості і надали фінансову допомогу, щоб почати життя в іншій країні

    Сім'я перебралася до Нової Зеландії

    Колишній офіцер Головного розвідувального управління Росії Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, яких намагалися отруїти нервово-паралітичною речовиною «Новичок», змінили імена і поїхали з Британії. Про це пише ВВС, посилаючись на газету Sunday Times.

    Зазначається, що сім'я перебралася до Нової Зеландії.

    Як повідомлялося, перед від’їздом до Нової Зеландії Скрипалі рік жили в безпечному місці в Британії. Вони перебували під захистом секретної розвідувальної служби (МІ-6).

    Крім того, співрозмовник Sunday Times зазначив, що колишньому подвійному агенту і його дочці змінили особистості і надали фінансову допомогу, щоб почати життя в іншій країні.

    Також наголошується, що Скрипалі підтримують зв'язок зі своїми колишніми сусідами - Россом Кессіді і Мо. Зокрема, вони відправили їм вітальну різдвяну листівку без зворотної адреси торік.

    Так, Сергія і Юлію Скрипаль виявили вдень 4 березня 2018 року в центрі англійського Солсбері на лавці в сквері без свідомості. Влада Великобританії звинуватила спецслужби РФ у спробі отруїти Скрипалів нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

    Підозрюваними назвали двох росіян, які в'їхали до Британії під іменами Олександр Петров і Руслан Бошіров. Пізніше журналісти з'ясували, під цими іменами ховалися полковник ГРУ Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін.

    Отруєння Скрипалів призвело до серйозного загострення відносин між Британією і Росією.

    Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

    Радянський вчений Віл Мірзаянов, який брав участь у створенні хімічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії «Новачок», пояснив, чому Скрипаль і його донька Юлія не загинули.

    Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

    Нещодавно розслідувачі Bellingcat повідомили, що російські агенти готували замах на Скрипаля у Швейцарії.

     

    міністр ГРУ отруєння Тереза Мей Сергій Скрипаль влада
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