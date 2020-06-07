Справа Скрипалів: ексрозвідник з дочкою змінили імена і виїхали з Британії
Сім'я перебралася до Нової Зеландії
Колишній офіцер Головного розвідувального управління Росії Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, яких намагалися отруїти нервово-паралітичною речовиною «Новичок», змінили імена і поїхали з Британії. Про це пише ВВС, посилаючись на газету Sunday Times.
Зазначається, що сім'я перебралася до Нової Зеландії.
Як повідомлялося, перед від’їздом до Нової Зеландії Скрипалі рік жили в безпечному місці в Британії. Вони перебували під захистом секретної розвідувальної служби (МІ-6).
Крім того, співрозмовник Sunday Times зазначив, що колишньому подвійному агенту і його дочці змінили особистості і надали фінансову допомогу, щоб почати життя в іншій країні.
Також наголошується, що Скрипалі підтримують зв'язок зі своїми колишніми сусідами - Россом Кессіді і Мо. Зокрема, вони відправили їм вітальну різдвяну листівку без зворотної адреси торік.
Так, Сергія і Юлію Скрипаль виявили вдень 4 березня 2018 року в центрі англійського Солсбері на лавці в сквері без свідомості. Влада Великобританії звинуватила спецслужби РФ у спробі отруїти Скрипалів нервово-паралітичною речовиною "Новачок".
Підозрюваними назвали двох росіян, які в'їхали до Британії під іменами Олександр Петров і Руслан Бошіров. Пізніше журналісти з'ясували, під цими іменами ховалися полковник ГРУ Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін.
Отруєння Скрипалів призвело до серйозного загострення відносин між Британією і Росією.
Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.
Радянський вчений Віл Мірзаянов, який брав участь у створенні хімічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії «Новачок», пояснив, чому Скрипаль і його донька Юлія не загинули.
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.
Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.
Нещодавно розслідувачі Bellingcat повідомили, що російські агенти готували замах на Скрипаля у Швейцарії.