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    Суд засекретив на 90 років заповіт британського принца Філіпа

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    Заповіт принца Філіпа буде зберігатися в сейфі голови підрозділу по сімейних справах Високого суду Лондона - Суд засекретив на 90 років заповіт британського принца Філіпа
    Заповіт принца Філіпа буде зберігатися в сейфі голови підрозділу по сімейних справах Високого суду Лондона
    фото: ВВС

    Високий суд Лондона вирішив захистити «гідність і репутацію» королеви Єлизавети II

    Голова підрозділу у сімейних справах Високого суду Лондона Ендрю Мафарлейн відклав на 90 років публікацію заповіту принца Філіпа для того, щоб захистити «гідність і репутацію» його вдови, королеви Великої Британії Єлизавети II. Про це пише BBC.

    Відзначається, що за підсумками засідання Мафарлейн прийняв рішення не порушувати багаторічну традицію і дозволив не розкривати заповіт члена королівської сім'ї.

    «Необхідно збільшити ступінь захисту дійсно особистих аспектів життя людей з цієї невеликої групи, щоб зберегти гідність монарха і близьких членів її сім'ї», – заявив суддя.

    За його словами, він не бачив заповіту принца Філіпа і нічого не чув про його зміст.

    Заповіт буде зберігатися в сейфі голови підрозділу по сімейних справах Високого суду Лондона разом з ще 30 закритими конвертами з останньою волею померлих в різні роки членів королівської сім'ї.

    За даними видання, традицію порушили лише одного разу. Заповіт принцеси Діани було опубліковано після її смерті в 1997 році. Згідно з ним, майно вона залишила в довірчому управлінні, щоб воно дісталося її синам після досягнення 25 років.

    До слова, Казначейство Великої Британії представило нову монету у пам'ять про життя принца Філіпа, який помер у квітні в віці 99 років.

    Зазначимо, що чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. За інформацією королівської родини, він помер мирно у Віндзорському замку.

    Теги: суд Королева Єлизавета II смерть документи суддя майно
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    Суд засекретив на 90 років заповіт британського принца Філіпа