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    У світі

    ЄС готовий відтермінувати Brexit до лютого – Times

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    <p>Європейський союз прийме рішення щодо Brexit у найближчі дні<span><o:p></o:p></span></p> - ЄС готовий відтермінувати Brexit до лютого – Times

    Європейський союз прийме рішення щодо Brexit у найближчі дні

    В ЄС не виключають того, що Джонсон провалить переговори з парламентом

    Дипломати Європейського союзу готові надати британському уряду Боріса Джонсона відстрочку щодо Brexit до лютого.

    Про це повідомляє видання Times.

    Джерела ЗМІ також говорять, що в ЄС не виключають того, що Джонсон провалить переговори з парламентом. В такому випадку Євросоюз готовий до нового референдуму в Британії.

    Європейський союз прийме рішення щодо Brexit у найближчі дні. Можливо, для цього буде скликано достроковий саміт ЄС.

    Зазначимо, що у неділю в уряді Британії спростували відтермінування Brexit.

    Як повідомлялося, голова уряду Великої Британії Борис Джонсон направив до Брюсселя лист з проханням відтермінувати Brexit, але без власного підпису. В іншому листі – до голови Європейської ради Дональда Туска Джонсон стверджує, що відтермінувати Brexit було б помилкою.

    Минулого тижня палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть в тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проєкт угоди про вихід з ЄС.

    ЄС саміт Brexit Велика Британія Боріс Джонсон
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