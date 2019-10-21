ЄС готовий відтермінувати Brexit до лютого – Times



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Європейський союз прийме рішення щодо Brexit у найближчі дні

В ЄС не виключають того, що Джонсон провалить переговори з парламентом

Дипломати Європейського союзу готові надати британському уряду Боріса Джонсона відстрочку щодо Brexit до лютого.

Про це повідомляє видання Times.

Джерела ЗМІ також говорять, що в ЄС не виключають того, що Джонсон провалить переговори з парламентом. В такому випадку Євросоюз готовий до нового референдуму в Британії.

Європейський союз прийме рішення щодо Brexit у найближчі дні. Можливо, для цього буде скликано достроковий саміт ЄС.

Зазначимо, що у неділю в уряді Британії спростували відтермінування Brexit.

Як повідомлялося, голова уряду Великої Британії Борис Джонсон направив до Брюсселя лист з проханням відтермінувати Brexit, але без власного підпису. В іншому листі – до голови Європейської ради Дональда Туска Джонсон стверджує, що відтермінувати Brexit було б помилкою.

Минулого тижня палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть в тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проєкт угоди про вихід з ЄС.