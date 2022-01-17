ЄС проведе три великі саміти найближчими місяцями

Лідери країн ЄС проведуть три саміти у лютому-березні

17-18 лютого лідери країн ЄС проведуть перший саміт

Країни Євросоюзу (ЄС) проведуть у першій половині 2022 року три великі наради щодо проблем зовнішньої політики. Про це повідомили у МЗС Франції.

Пресреліз опубліковано за результатами неформальної зустрічі голів зовнішньополітичних відомств 27 країн, що проходила 13-14 січня у французькому місті Бресті.

Так, 17-18 лютого лідери країн ЄС проведуть саміт, присвячений стосункам із Африкою. Його організують разом із Африканським союзом.

22 лютого глави МЗС проведуть нараду, на якій обговорять роль ЄС в Індо-Тихоокеанському регіоні, де спільнота має намір посилити свою присутність.

24–25 березня також відбудеться саміт із вироблення «Стратегічного компасу».

«У цій білій книзі з проблем європейської оборони Євросоюз проаналізує глобальні зміни у світовій політиці та загрози, з якими стикається ЄС. Вона також міститиме європейські орієнтири у сфері оборони та безпеки на період до 2030 року», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував провести тристоронній саміт із президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним стосовно деескалації військового напруження з російськими військами. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Як відомо, 2 січня президенти США та України Джо Байден та Володимир Зеленський провели телефонну розмову. До цієї розмови американський лідер поговорив з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 9 грудня 2021 року президенти Сполучених Штатів і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели розмову.