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    Принц Гаррі подає позов проти уряду Британії

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    Принц Гаррі намагається через суд повернути поліцейську охорону - Принц Гаррі подає позов проти уряду Британії
    Принц Гаррі намагається через суд повернути поліцейську охорону
    фото: Global Look Press

    Принц Гаррі вирішив повернути поліцейську охорону через суд

    Принц Гаррі вирішив подати судовий позов до уряду Великої Британії, вимагаючи повернути йому захист поліції, повідомляє Daily Mail.

    За інформацією газети, адвокати принца направили до міністерства внутрішніх справ листа, в якому повідомили, що вимагатимуть судового розгляду, якщо Велика Британія не забезпечить належної безпеки принца.

    Він відмовляється приїжджати із візитами на батьківщину, вказуючи на загрозу для своєї безпеки.

    Принц Гаррі пояснив, що змушений користуватися послугами місцевої приватної охоронної фірми, але її співробітники не мають необхідної юрисдикції за кордоном або доступу до розвідувальної інформації Великої Британії, яка потрібна для забезпечення безпеки своєї сім'ї.

    У своїй заяві Гаррі наполягав, що покриє витрати на захист поліції, а не обтяжує платників податків.

    Цей випадок може стати першим, коли член королівської сім'ї ініціює судовий розгляд проти уряду країни.

    В даний час принц Гаррі з дружиною Меган Маркл та дітьми проживають у США. Торік у січні вони відмовилися від обов'язків старших членів королівської родини. У червні Меган Маркл відмовилася використати титул герцогині Сассекської у свідоцтві про народження доньки Лілібет Діани Маунтбеттен-Віндзор, при цьому принц Гаррі вказав у документі свій королівський титул.

    Нагадаємо, нещодавно королівська родина герцогів Кембриджських замилувала світлиною з дітьми для різдвяної листівки.

    Теги: суд США Велика Британія Меган Маркл
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    Принц Гаррі подає позов проти уряду Британії