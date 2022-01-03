Зеленський поговорив із Байденом: перші подробиці

До цієї розмови американський лідер поговорив з президентом РФ Володимиром Путіним

2 січня президенти США та України Джо Байден та Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Про це повідомляє Білий дім.

До цієї розмови американський лідер поговорив з президентом РФ Володимиром Путіним.

Зазначається, що під час перемовин американський лідер чітко дав зрозуміти, що США разом із союзниками та партнерами дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Лідери висловили підтримку дипломатичним зусиллям, які почнуться наступного тижня з двостороннього діалогу про стратегічну стабільність в рамках Ради Росія-НАТО і ОБСЄ.

Президент Байден підкреслив прихильність Сполучених Штатів та їх союзників і партнерів принципу «нічого про вас без вас».

Байден також підтвердив підтримку США суверенітету та територіальній цілісності України.

Окрім того, американський лідер «висловив підтримку заходам зміцнення довіри для деескалації напруженості на Донбасі та активній дипломатії для просування імплементації Мінських домовленостей на підтримку Нормандського формату».

Тим часом президент України Володимир Зеленський у своєму мікроблозі в Twitter підкреслив, що перша міжнародна розмова року із Джо Байденом «доводить особливий характер» дипломатичних відносин між нашою країною та США.

«Обговорили спільні дії України, США та партнерів зі збереження миру в Європі та недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію. Цінуємо непохитну підтримку України», - написав український очільник.

Як відомо, кілька днів тому Путін попросив Байдена про термінові переговори.

30 грудня відбулася телефонна розмова між американським лідером і президентом РФ. Байден під час розмова закликав російського лідера Володимира Путіна до деескалації ситуації навколо України.

Крім того, Байден у розмові з Путіним попередив про санкції у разі вторгнення в Україну. У свою чергу президент РФ повідомив, що в такому випадку може послідувати розрив відносин.

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