Байден подзвонив Зеленському: перші деталі спілкування

Розмова президентів почалася увечері 9 грудня

У четвер, 9 грудня, президенти Сполучених Штатів і України Джо Байден і Володимир Зеленський почали розмову. Вона відбувається після переговорів Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє кореспондентка CNN Дженніфер Ханслер у Twitter.

«Захищена розмова президента Байдена з президентом України Зеленським почалася о 13:34 за часом східного узбережжя (20:34 за київським часом) згідно з Білим домом», – написала вона.

Зазначимо, що раніше прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров повідомляв, що розмова двох лідерів відбудеться близько 19:30.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

Раніше стало відомо, що передасть Зеленському Байден після розмови з Путіним.

Напередодні Байден розповів, як США захищатимуть Україну від агресора.

Також Путін озвучив пропозицію Байдена щодо України. Зі слів російського диктатора, буде створено нову спецструктуру для безпекових питань. Він також відповів на запитання, чи збирається Росія нападати на Україну.

Натомість Байден сказав Путіну: США готові зробити те, чого не робили в 2014 році.

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