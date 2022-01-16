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    МЗС Канади радить своїм громадянам не їхати до України

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    Канадцям радять уникати поїздок до України - МЗС Канади радить своїм громадянам не їхати до України
    Канадцям радять уникати поїздок до України
    фото з відкритих джерел

    Уряд оновив рекомендації через російську агресію

    Канадцям порадили уникати поїздок до України найближчим часом. Відповідну інформацію розміщено на сайті уряду країни.

    «Ми змінили рівень ризику для України, щоб уникнути поїздок, не пов'язаних з гострою необхідністю», – йдеться в оновлених на вихідних рекомендаціях для мандрівників.

    Там зазначили, що з листопада 2021 року біля російського кордону та адмінмежі з окупованим Кримом зросла загроза російських військових.

    Тому канадцям кажуть, що ситуація з безпекою в Україні зараз непередбачувана і може в будь-який момент погіршитися.

    Людям також радять узагалі не їздити на окупований Донбас і не наближатися до лінії розмежування менш ніж на 20 кілометрів. А ще канадців просять не відвідувати окупований Крим, зокрема не літати транзитом через місцеві аеропорти.

    Канада пояснює це тим, що можливості для надання своїм громадянам консульської допомоги на окупованих територіях украй обмежені.

    Як зазначає «Укрінформ», хоча канадцям не обов'язково виконувати рекомендації МЗС, ці поради впливають на видавання людям страхових полісів та інші послуги.

    Теги: МЗС Крим Донбас Канада
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    МЗС Канади радить своїм громадянам не їхати до України