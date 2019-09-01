ЄС відкинув вимоги Джонсона щодо «backstop»



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Переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє

Механізм «backstop», призначений для уникнення «жорсткого» кордону на острові Ірландія

Головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє вважає наявний план уникнення запровадження «жорсткого» кордону на острові Ірландія максимальною поступкою Лондону.

Про це повідомляє BBC.

«Мішель Барньє заявив, що механізм «backstop», призначений для уникнення «жорсткого» кордону на острові Ірландія, є «максимальною поступкою», яку може запропонувати ЄС», – ідеться у повідомленні.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував Європейському Союзу розпочати нові переговори щодо угоди про вихід Brexit. Він хоче переглянути, зокрема, ту частину договору, що стосується узгодженого між ЄС і урядом Терези Мей тимчасового режиму вільної торгівлі між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства – так званий запасний варіант, або backstop.

У відповідь на це президент Європейської Ради Дональд Туск вказав, що положення «backstop» є гарантією того, що на острові не виникне жорсткий кордон.

Нагадаємо, очільник уряду Британії Борис Джонсон закликав парламент підтримати питання про вихід країни з Європейської спільноти.