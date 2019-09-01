Джонсон закликає парламент Британії не зривати його план щодо Brexit



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Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон

Голова уряду може прийняти рішення піти на Brexit для вирішення внутрішньополітичних питань

Очільник уряду Британії Борис Джонсон закликав парламент підтримати питання про вихід країни з Європейської спільноти.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв мільярди фунтів на освіту, соціальну допомогу й транспортну галузь та закликав законодавців Консервативної партії підтримати його план Brexit, або змінити свою партійну приналежність», – йдеться у повідомленні. Таким чином, Джонсон закликав британських парламентаріїв не зривати його план щодо завершення виходу Британії з ЄС до 31 жовтня цього року.

Зазначається, що прем’єр обурив багатьох у парламенті цього тижня, закликавши до призупинення роботи парламенту, який може зупинити його плани щодо Brexit. Законодавці протягом тижня можуть прийняти закон, який змусить Джонсона домагатися продовження терміну виходу з ЄС, з метою уникнення хаотичного Brexit.

Як повідомлялося, глава уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що спроби членів британського парламенту заблокувати вихід країни з ЄС 31 жовтня негативно позначаться на довірі до британських політиків у майбутньому. Натомість депутати від британських опозиційних партій домовилися спробувати заблокувати у парламенті сценарій виходу країни з Євроспільноти без угоди через ухвалення законів, зазначивши, що можливість внесення проєкту постанови про вотум недовіри прем’єру Великої Британії досі залишається.

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може прийняти рішення піти на Brexit будь-якою ціною, просто для вирішення внутрішньополітичних питань.