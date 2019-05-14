Порошенко вручив орден голові Європейської комісії (відео)



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Порошенко подякував Юнкеру за особистий внесок у розвиток співробітництва між Україною та ЄС Фото: Twitter Петра Порошенка

Президент Порошенко 14 травня знаходиться з візитом в Брюсселі

Президент України Петро Порошенко нагородив голову Європейської комісії Жан-Клода Юнкера орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня.

Про це повідомляється на сторінці Порошенка у соцмережі Facebook.

«Щиро вітаю великого друга України президента Європейської комісії з високою державною нагородою – орденом Ярослава Мудрого. Від імені всіх українців дякую за особистий внесок у розвиток співробітництва між Україною та ЄС», - заявив Порошенко.

Президент України 14 травня в Брюсселі бере участь у Конференції високого рівня з нагоди 10-ї річниці заснування ініціативи «Східне партнерство».

Раніше повідомлялося, що Порошенко нагородив голову Європейської Ради Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого.

13 травня Порошенко обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом євроатлантичний курс України, співробітництво з Альянсом для посилення безпеки в акваторії Чорного й Азовського морів та тиск на Росію з метою звільнення полонених моряків.