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    Порошенко вручив орден голові Європейської комісії (відео)

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    <p>Порошенко подякував Юнкеру за особистий внесок у розвиток співробітництва між Україною та ЄС</p> - Порошенко вручив орден голові Європейської комісії (відео)

    Порошенко подякував Юнкеру за особистий внесок у розвиток співробітництва між Україною та ЄС

    Фото: Twitter Петра Порошенка

    Президент Порошенко 14 травня знаходиться з візитом в Брюсселі

    Президент України Петро Порошенко нагородив голову Європейської комісії Жан-Клода Юнкера орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня.

    Про це повідомляється на сторінці Порошенка у соцмережі Facebook.

    «Щиро вітаю великого друга України президента Європейської комісії з високою державною нагородою – орденом Ярослава Мудрого. Від імені всіх українців дякую за особистий внесок у розвиток співробітництва між Україною та ЄС», - заявив Порошенко.

    Президент України 14 травня в Брюсселі бере участь у Конференції високого рівня з нагоди 10-ї річниці заснування ініціативи «Східне партнерство».

    Раніше повідомлялося, що Порошенко нагородив голову Європейської Ради Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого.

    13 травня Порошенко обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом євроатлантичний курс України, співробітництво з Альянсом для посилення безпеки в акваторії Чорного й Азовського морів та тиск на Росію з метою звільнення полонених моряків.  

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