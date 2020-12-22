Єврокомісія радить країнам ЄС скасувати транспортну блокаду Британії

Понад 40 країн заборонили або обмежили сполучення з Великою Британією

У Брюсселі наголосили, що не рекомендується здійснювати другорядні поїздки в або з Британії, однак вони не можуть бути заборонені

Європейська комісія рекомендувала країнам-членам ЄС зняти заборони на поїздки до/з Великої Британії, введені у зв’язку з новою мутацією коронавірусу.

«Заборони на авіа та залізничне сполучення повинні бути скасовані, з огляду на необхідність забезпечення необхідних поїздок і запобігання збоїв в ланцюзі постачань», – йдеться в заяві Єврокомісії.

У Брюсселі наголосили, що не рекомендується здійснювати другорядні поїздки в або з Британії, однак вони не можуть бути заборонені.

Як відомо, понад 40 країн заборонили або обмежили сполучення з Великою Британією.

Раніше прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим.

Згодом МОЗ України оприлюднив рекомендації через новий штам Covid-19.

Крім того, ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу.