Україна вирішила поки не закривати авіасполучення з Британією

Зараз рейси виконуються переважно для повернення українців з навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули

Уряд моніторитиме ситуацію з коронавірусом Великій Британії і за необхідності рішення змінять

Україна поки не буде закривати авіасполучення з Великою Британією через новий штам коронавірусу

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.

«Ми маємо візовий режим з британцями, що вже обмежує кількість пасажирів між нашими країнами. Зараз рейси виконуються переважно для повернення українців з навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули», - написав Криклій.

Уряд моніторитиме ситуацію з коронавірусом Великій Британії і за необхідності рішення змінять.

Нагадааємо, що багато країн терміново закривають свої кордони для туристів з Великої Британії після виявлення у цій країні нового штаму коронавірусу. На цю мить рейси до Британії скасували близько тридцяти країн.

У Лондоні і ще у двох графствах на південно-сході Англії - Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину. Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності Covid-19, а також новим різновидом коронавіруса, який поширюється швидше.

Також стало відомо, що уряд Ізраїлю заборонив в’їзд до країни іноземних громадян з Великої Британії, Данії та Південноафриканської Республіки.

Крім того, ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу. Отже, вірогідність модифікації вірусу збільшується зі зростанням випадків його передачі. Крім того, оскільки коронавірус має тваринне походження, в ході мутацій він поступово пристосовується до організму людини, зазначила експерт.