Британія налякала всю планету. Що відомо про новий штам коронавірусу?

Чи подіє антикоронавірусна вакцина проти нової мутації?

На тлі обнадійливих новин про появу вакцини від Covid-19 та початок вакцинації вісті з Великої Британії, справили ефект грому серед ясного неба. Мова про поширення мутованого коронавірусу. Окрім Туманного Альбіону такі випадки також вже зареєстровані у Данії, Нідерландах, Австралії та Південноафриканській республіці.

Тож чи не зарано людство зраділо рятівній вакцині?

Велика Британія відразу посилила карантинні обмеження: в Лондоні та в деяких районах Англії, які тепер відносяться до четвертого – найбільш жорсткого карантинного рівня – будуть зачинені розважальні заклади, перукарні та магазини, за винятком тих, які торгують товарами першої необхідності. Перелякалися не лише в Об’єднаному Королівстві: до Нового року не прийматимуть пасажирські літаки з Великої Британії через новий штам коронавірусу SARS-CoV-2 Нідерланди, ПАР, Бельгія, Італія, Австралія, Німеччина, Ірландія та Франція. Ізраїль відучора заборонив в'їзд громадян з трьох країн, де зафіксована мутація коронавірусу: крім Об’єднаного Королівства у цьому переліку Данія та ПАР.

У появі нового штаму Covid-19, власне, немає нічого дивного: віруси постійно мутують, частина штамів самі по собі зникають як менш пристосовані до певних, скажімо, кліматичних умов. Приміром, про мутації Sars-CoV-2 повідомлялось неодноразово. До прикладу, в Шанхаї у лютому цього року виділили штам коронавірусу, відмінний від того, який був зафіксований в Ухані. У червні в Іспанії виявили ще одну мутацію нового коронавірусу: 20A.EU1.

Чому ж чергова виявлена мутація коронавірусу наробила такого галасу?

У Британії знову карантинні обмеження – через новий штам коронавірусу

Що це за штам і звідки він взявся

Директор департаменту пандемій та епідемій Всесвітньої організації охорони здоров'я Сільві Бріан пояснила, що вірогідність модифікації вірусу збільшується зі зростанням випадків його передачі. Крім того, оскільки коронавірус має тваринне походження, в ході мутацій він поступово пристосовується до організму людини, зазначила експерт. Є версія, що вірус мутував в організмі одного з пацієнтів, який мав імуносупресію – послаблення імунітету.

Власне, штам VUI-202012/01 – не такий вже й новий. Як повідомила фахівець Служби громадської охорони здоров'я Сьюзан Хопкінс, ця мутація була виявлена на південному сході Англії ще у вересні, однак британські дослідники не надали цьому відкриттю особливого значення. Повний геном був розшифрований ще у жовтні.

«Якби новий штам мав значний вплив на поширення чи летальність, кількість шпиталізацій або зросли б, або різко впали. Однак цього не сталося, тому ми можемо зробити висновок, що вплив на кількість важких випадків, ймовірно, і надалі буде незначним», – сказав Юан Бірні, директор Європейського інституту біоінформатики в Кембриджі.

Однак не всі дослідники переконані, що новий штам не несе нової небезпеки. «Консультативна група з питань респіраторних вірусів (Nervtag) вважає, що новий штам може поширюватися швидше. Ми попередили Всесвітню організацію охорони здоров’я», – головний лікар Англії, професор Кріс Вітті.

Прем’єр Британії Борис Джонсон вже поспішив припустити, що нова мутація зробила коронавірусу на 70% більш заразна.

ВООЗ відзначає, що нова мутація SARS-CoV-2 не впливає на летальність.

У ВООЗ сумніваються, що новий штам вплине на ефективність вакцин. Фото ANSA

Які відмінності від «звичайного» Covid-19

Існує шість відмінностей цієї мутації від «класичного» варіанту SARS-CoV-2. За словами професора Ніка Ломана з консорціуму Covid-19 Genomics UK (COG-UK), ключовими є дві зміни у білку шипа, завдяки якому коронавірус «пробивається» у клітини людського організму. «Будь-які зміни, які полегшують проникнення вірусу всередину, імовірно, дадуть йому перевагу. Це виглядає як важлива адаптація», – зазначає професор Ломан.

Чи спрацює вакцина проти нового штаму

Ключове питання полягає в тому, чи зможе новий варіант коронавірусу обійти захист вакцини від Covid-19, яка зараз почала використовуватись у Британії. Річ у тім, що усі три провідні вакцини – Pfizer, Moderna та Oxford – спрямовані на те, щоб тренувати імунну систему людини атакувати цей шип. Водночас, стверджують розробники, наш організм вчиться атакувати кілька білкових складових шипа. Ось чому медики впевнені, що вакцина буде працювати і проти цього штаму.

Заступник генерального директора Європейської лабораторії молекулярної біології та спільний директор Європейського інституту біоінформатики в Кембриджі Юан Бірні сказав, що вакцини були протестовані на багатьох варіантах вірусу, що циркулює. «Тому є всі підстави думати, що вакцини все одно будуть працювати проти цього нового штаму, хоча, очевидно, це потрібно ретельно перевірити», – зазначив він.

У ВООЗ також сумніваються, що новий штам вплине на ефективність вакцин.

У свою чергу професор Алан МакНеллі з Бірмінгемського університету закликає не розслаблятися та ретельно вивчати нову мутацію: «Поки що рано робити остаточні висновки».

Борис Джонсон заявив, що новий штам може бути на 70% заразнішим за «класичний» SARS-CoV-2

Де поширюється новий штам

Де саме виникла нова варіація вірусу – невідомо. Можливо, батьківщиною VUI-202012/01 був не Туманний Альбіон, просто британська система нагляду за вірусами помітила це раніше за інші країни. «Однак так само ймовірно, що новий штам з’явився саме у Великобританії, і саме тому ми це побачили першими», – додав Бірні.

Наразі цей штам виявлено у кожному регіоні Англії, у Вельсі і в Шотландії, у Данії, Нідерландах та Австралії, дуже схожі варіанти зафіксовані у ПАР, Нідерландах.

Попри заяви більшості дослідників про те, що новий штам не є більш заразним чи летальним, Всесвітня організація охорони здоров'я закликала Європу посилити підходи до контролю та запобігання поширення вірусу.

Наталія Сокирчук, «Главком»