Європарламент розгляне угоду з Brexit у березні

Британія і ЄС досягли згоди щодо торговельної угоди по Brexit

Європейський союз оформляє досягнуту угоду з Великобританією про торгівлю і співробітництво після Brexit. Європарламент має намір ратифікувати документ на плановій сесії у березні.

Про це йдеться в спільній заяві глав провідних фракцій Європарламенту.

«Голови фракцій прийняли рішення розглянути з Радою ЄС та Єврокомісією пропозицію продовжити період тимчасового застосування угоди, що дозволить провести ратифікацію документів Європарламент на пленарній сесії в березні», – йдеться в заяві.

Таким чином, Європарламент встигне підготуватися до ратифікації угоди до кінця її тимчасового застосування.

Нагадаємо, 24 грудня Британія і ЄС досягли згоди щодо торговельної угоди по Brexit. Сторони домовилися зберегти безвізовий режим і не вводити квоти і тарифи в торговельній сфері.

Водночас Шотландія на тлі угоди по Brexit знову заговорила про незалежність.

«Brexit відбувається проти волі Шотландії. І немає угоди, яке коли–небудь компенсує те, що у нас забирає Brexit. Настав час намітити наше власне майбутнє як незалежної європейської держави», – зазначила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.