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    У світі

    У світі за тиждень виявили майже 3,4 млн нових випадків Covid-19

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    Офіційно майже 45,7 мільйона людей одужали - У світі за тиждень виявили майже 3,4 млн нових випадків Covid-19
    Офіційно майже 45,7 мільйона людей одужали

    Загалом наразі на планеті зафіксували понад 80,7 мільйона випадків заражень

    У світі за тиждень виявили майже 3,4 мільйона нових випадків Covid-19.

    Про це свідчать дані Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса.

    За тиждень до цього у світі зафіксували понад 4,5 мільйона нових випадків.

    Загалом наразі на планеті зафіксували понад 80,7 мільйона випадків заражень. Офіційно майже 45,7 мільйона людей одужали, 1 764 317 – померли.

    В Євросоюзі 27 грудня почалася масова вакцинація від Covid-19. Напередодні в країни ЄС були доставлені десятки тисяч доз препарату Pfizer-BioNTech. Першими вакцину отримали літні люди, що живуть у будинках для людей похилого віку, і медичні працівники.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

    Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

    Раніше Степанов назвав найефективніший метод боротьби з поширенням Covid-19.

    24 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив «Главкому» , що Україна зможе приймати 300 тисяч доз вакцин від Covid-19 на тиждень.

    Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%. 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

    Теги: ЄС хвороби вакцинація вірус коронавірус
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