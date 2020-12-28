У світі за тиждень виявили майже 3,4 млн нових випадків Covid-19

Загалом наразі на планеті зафіксували понад 80,7 мільйона випадків заражень

У світі за тиждень виявили майже 3,4 мільйона нових випадків Covid-19.

Про це свідчать дані Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса.

За тиждень до цього у світі зафіксували понад 4,5 мільйона нових випадків.

Загалом наразі на планеті зафіксували понад 80,7 мільйона випадків заражень. Офіційно майже 45,7 мільйона людей одужали, 1 764 317 – померли.

В Євросоюзі 27 грудня почалася масова вакцинація від Covid-19. Напередодні в країни ЄС були доставлені десятки тисяч доз препарату Pfizer-BioNTech. Першими вакцину отримали літні люди, що живуть у будинках для людей похилого віку, і медичні працівники.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

Раніше Степанов назвав найефективніший метод боротьби з поширенням Covid-19.

24 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив «Главкому» , що Україна зможе приймати 300 тисяч доз вакцин від Covid-19 на тиждень.

Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%. 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.