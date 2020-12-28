На саміті Кримської платформи планують підписати декларацію

Офіційно діяльність Кримської платформи буде розпочато на інавгураційному саміті, проведення якого заплановано на 2021 рік у Києві.

Підсумковим документом саміту Кримської платформи повинна стати декларація, яку зможуть підписати всі бажаючі учасники саміту. Саміт планують провести в травні наступного року в Києві.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

За її словами, декларація буде відкритою, до неї зможуть приєднатися всі бажаючі країни.

«Декларація зафіксує, що Російська Федерація – країна-агресор, яка порушила міжнародне право, а також політику невизнання анексії Криму та тиску на Російську Федерацію», – сказала вона.

За словами дипломата, в документі «будуть міститися основні акценти з описом наслідків мілітаризації Криму, порушень прав людини, переслідувань кримських татар».

«Декларація не буде великою – це політичний документ. Основною метою залишається деоккупація Криму, але на шляху до неї ми повинні розробляти тактичні кроки. Кримська платформа – один з них», – пояснила Джапарова.

Кримська платформа – новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною для підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, посилення тиску на Росію, попередження порушень прав людини і захисту жертв окупаційного режиму. Головною метою платформи є деоккупація Криму.

Платформа буде діяти на декількох рівнях: глав держав і урядів, міністрів закордонних справ, у вимірі міжпарламентського співробітництва, в форматі експертної мережі.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба запропонував створити посаду спецпредставника ЄС з питань Криму.

Також міністр закордонних справ назвав в ОБСЄ п’ять пріоритетів Кримської платформи. Офіційно її діяльність буде започаткована на інавгураційному Саміті, проведення якого заплановане на 2021 рік у Києві.

Також Міністерство закордонних справ України привернуло увагу Європейського Союзу до незаконного ведення деякими європейськими компаніями бізнесу в окупованому Криму.