Євросоюз може призупинити Угоду про партнерство з Росією



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Євросоюз може розірвати Угоду про партнерство з Росією Фото: dt.ua

Стратегічна угода між ЄС і РФ може припинити діяти уже в березні 2019 року

Європарламент вважає, що дію Угоди про партнерство з Росією має бути припинено. Відносини РФ та ЄС мають бути переформатовані і продовжуватися лише за тими напрямами, які необхідні і представляють взаємний інтерес для гарантування безпеки і мирного європейського порядку. Про це йдеться в опублікованому проекті доповіді Європарламенту, присвяченому відносинам з Росією. Згідно з документом у березні наступного року відбудеться розгляд питання та голосування, повідомляє ТСН.

У проекті доповіді також йдеться про те, що «Північний потік-2» підвищує залежність ЄС від російського газу і, що країни ЄС мають «бути готові до введення нових санкцій, зокрема персональних обмежень, у відповідь на російські дії».

Раніше повідомлялося, що майже сотня депутатів Європейського парламенту підписали листа до верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні із закликом запровадити нові санкції проти Росії за агресію в Керченській протоці.

Як повідомлялося раніше, спецпредставник США по Україні Курт Волкер закликали ЄС розглянути питання про введення додаткових санкцій проти Росії.