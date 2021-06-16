Євросоюз може узгодити четвертий пакет санкцій щодо Білорусі в середу

Європейський парламент 10 червня ухвалив резолюцію щодо Білорусі, в якій радив запровадити черговий пакет санкцій

Європейський союз планує погодити нові санкції проти Білорусі в середу 16 червня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Юзвяк.

За повідомленням журналіста, 16 червня посли країн Євросоюзу «дадуть зелене світло на замороження активів і заборону видавати візи для 78 фізичних і семи юридичних осіб у зв’язку з інцидентом із Ryanair та репресіями в Білорусі».

Ще одну організацію планують додати до «чорного списку» найближчими днями.

Європейський парламент 10 червня ухвалив резолюцію щодо Білорусі, в якій радив запровадити черговий пакет санкцій.

23 травня у Мінську вимушено посадили літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, через повідомлення про мінування, яке виявилося хибним. Для супроводу пасажирського літака Білорусь підняла в небо винищувач МіГ-29. За інформацією білоруських державних медіа, наказ про це віддав особисто Олександр Лукашенко.

Після екстреної посадки був затриманий білоруський опозиційний журналіст і блогер Роман Протасевич і його подруга-росіянка Софія Сапега. Протасевичу загрожує щонайменше тривалий тюремний термін за звинуваченням в організації масових заворушень.

У жовтні, листопаді та січні Євросоюз запровадив три пакети санкцій проти представників білоруської влади. Обмеження стосуються також кількох підприємств.

Загалом у санкційному переліку ЄС наразі 84 людини, яким заборонений в’їзд до країн блоку. До списку входить сам Олександр Лукашенко, його син Віктор Лукашенко, голова білоруської Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина, очільник КДБ Іван Тертель, голова Слідчого комітету Іван Наскевич, генеральний прокурор Андрій Швед та інші силовики, а також судді і очільники виборчих комісій.