Лукашенко заявив, що «не париться» з приводу персональних санкцій ЄС

Олександр Лукашенко: Я вже чверть століття під санкціями

Олександр Лукашенко коментуючи персональні санкції ЄС вдався до молодіжного сленгу

Нові санкції ЄС, які накладені на нього та його оточення невизнаний президент прокоментував під час підключення першого енергоблоку Білоруської АЕС. За словами Лукашенка, він все життя перебуває під якимось санкціями.

«Чверть століття під санкціями, – живий-здоровий. Я не парюся з цього приводу, як кажуть молоді люди», – цитує Лукашенка БЕЛТА.

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення.Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз. Обмеження введені через грубе придушення протестів у Білорусі, які викликала явна фальсифікація президентських виборів у серпні 2020 року.

Згідно з їх результатами, Лукашенко отримав понад 80% голосів виборців. Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу не визнала офіційних результатів виборів у Білорусі.