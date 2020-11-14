Євросоюз збирається підвищити безпеку в межах Шенгенської зони

Пересування персон, які несуть загрози тероризму або насильницького екстремізму, є ключовим викликом для правоохоронних органів ЄС

«Ми маємо ефективно контролювати наші зовнішні кордони», – заявили у Раді ЄС

Країни-члени ЄС мають намір вжити заходів для підвищення безпеки Шенгенської зони та зміцнення зовнішніх кордонів і захистити таким чином громадян Євросоюзу від проявів агресивного екстремізму та від терористичних атак.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками Ради міністрів ЄС із внутрішніх справ, яка відбулася у п’ятницю в режимі телеконференції, повідомляється на сайті Європейської ради.

«Для збереження та зміцнення функціональної Шенгенської зони та для посилення наших зовнішніх кордонів ми маємо продовжувати імплементацію європейського законодавства щодо баз даних та щодо взаємосумісності наших баз даних», – йдеться у документі.

В заяві міністри нагадали, що Шенген є складовою частиною європейського співробітництва та інтеграції, яка гарантує вільні подорожі людей між країнами-членами, із забезпеченням високого рівня безпеки. Компетентні органи влади мають знати, хто потрапляє на Шенгенську територію та хто подорожує нею.

«Ми маємо ефективно контролювати наші зовнішні кордони, вести записи в’їзду та виїзду з Шенгенської зони у цифровому форматі та співпрацювати тісніше із третіми країнами з метою боротьби проти терористичних загроз. Пересування персон, які несуть загрози тероризму або насильницького екстремізму, є ключовим викликом для правоохоронних органів», – наголошується у заяві.

Європейські урядовці зауважили, що за угодами ЄС відповідальність за дотримання закону та правопорядку, а також за захист внутрішньої безпеки, покладається на країни-члени. Виходячи з цього, вони висловили намір надалі розвинути спільні заходи безпеки в межах Шенгенського простору, а також всі наявні інструменти транскордонного співробітництва між правоохоронними органами.

«Якщо ситуація вимагатиме цього, у виняткових випадках держави-члени зберігають можливість приймати рішення про відновлення та підтримання тимчасового контролю на внутрішніх кордонах відповідно до Шенгенського кодексу про кордони», - йдеться у документі.

Окрему увагу міністри приділили створенню інфраструктури для захищеного транскордонного обміну оперативною інформацією у кримінальних розслідуваннях та у заходах з протидії тероризму, що має знайти відображення в національному законодавстві країн-членів.

Зокрема, велике значення надається розвитку Шенгенської інформаційної системи (SIS) та подібних інформаційних інструментів контролю, таких як Європейська інформаційна система авторизації подорожей, яка з 2021 року поширюватиметься на всі треті країни, та Система обліку в’їзду/виїзду, Візова інформаційна система, перспективні системи Prüm (база даних біометричної інформації та ДНК) та інші.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав переглянути правила Шенгенської зони в бік посилення захисту зовнішніх кордонів Євросоюзу.

Джерело: Укрінформ