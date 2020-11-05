Макрон закликав переглянути правила Шенгену

Президент Франції представить відповідні пропозиції в Європейській раді вже у грудні

Президент Франції Еммануель Макрон закликав переглянути правила Шенгенської зони в бік посилення захисту зовнішніх кордонів Євросоюзу.

Для цього необхідно створити справжню поліцію безпеки, повідомляє Le Figaro.

Президент Франції впевнений в необхідності того, щоб Європа посилила свою реакцію, і заявив, що його країна вже робить це, «подвоюючи свої наявні сили».

Макрон заявив, що представить відповідні пропозиції в Європейській раді вже в грудні. Він також оголосив про намір істотно посилити контроль на кордонах країни.

«На тлі змін щодо ситуації з погрозами ми вирішили значно посилити наш прикордонний контроль у Шенгенській зоні», - сказав він.

За словами Макрона, на прикордонному контролі буде збільшена чисельність поліцейських, жандармерії і збройних сил, залучених до патрулювання на кордоні з 2,4 тисячі до 4,8 тисячі.

Президент Франції пропонує «переосмислити організацію» Шенгену і «посилити нашу загальну охорону кордонів з реальною поліцією безпеки на зовнішніх кордонах».

Він вважає, що це зробить Шенгенську зону «більш послідовною».