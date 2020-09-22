Біологічна зброя, вакцина з чіпом та підлий план фарммафії. Теорії змов навколо коронавірусу пандемія

Конспірологію важко витіснити зі свідомості людей, оскільки вона пояснює те, що не до кінця зрозумілими фото: suspilne.media

Вірю – не вірю. Захоплення конспірологією заважає приборкати пандемію

Поки вчені у всьому світі змагаються за створення вакцини проти нового коронавірусу, деякі дослідники прогнозують, що віра людей в теорії змови може перешкодити масовому застосуванню вакцини, як тільки вона стане загальнодоступною.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Social Science & Medicine, засвідчило, що теорії змови щодо Covid-19, які лунали у соцмережах та у ЗМІ з березня по липень, пов'язані з небажанням застосовувати профілактичні засоби, такі як носіння масок і майбутня вакцинація.

«Віра в теорії змови щодо пандемії є перешкодою для мінімізації поширення Covid-19, – заявив Ден Ромер, директор з досліджень Центру державної політики Університету Пенсільванії. – Для боротьби з пандемією нам потрібні високі показники використання масок, дотримання фізичної дистанції та миття рук зараз і вакцинації, коли вона буде доступна, безпечна та ефективна».

Covid-19 – біозброя

Дослідники виявили, що найпоширеніші теорії змови, пов’язані з Covid-19, так чи інакше циркулюють навколо таких тем: сприйняття загрози пандемії, вживання профілактичних заходів (наприклад, масок) та безпечності вакцин. На підставі опитування 840 дорослих американців, дослідники виявили, що 28% учасників опитування у березні вважали, буцімто китайський уряд створив коронавірус як біологічну зброю. Дослідження також виявило, що майже кожен сьомий опитаний вважав, що фармацевтична промисловість створила вірус для збільшення продажу ліків та вакцин. Приблизно така сама частка опитаних вважає, що уряди перебільшують загрозу.

На брифінгу в Білому домі 30 квітня президент США Дональд Трамп пропагував ідею про те, що поширення Covid-19 сталося внаслідок випадкового витоку коронавірусу з лабораторії в китайському Ухані. Експерти заявили, що доказів цьому твердженню немає. Китайські чиновники рішуче спростували це твердження.

Разом із тим, у різних країнах адепти теорій змов називають різних «винуватців» пандемії: розробників та зумисних розповсюдників коронавірусу. Серед них і Росія, і США, і «світовий уряд», і фармкомпанії.

Вакцина з «чіпом»

Дослідники кажуть, що найбільший відсоток людей, які вірять у теорію змови, побоюються саме майбутніх щеплень. До слова, ці ж люди також частіше за інших сумнівались у безпеці вакцин проти кору, паротиту та краснухи. Антигероєм і втіленням Того-Хто-Хоче-Чіпувати став засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, який активно фінансує фармкомпанії для розробки вакцини. Адепти теорії змови вважають, що мільярдер хоче вживити мікрочипи мільярдам людей і таким чином скоротити населення Землі. Сам же меценат називає такі домисли «маячнею».

Зокрема, в Україні також поширене трактування пандемії коронавірусу як способу «для того, щоб чіпувати населення за допомогою вакцинації». При цьому інформація ж про введення «наночипів» через щеплення не підкріплена жодними аргументами. Такі тези вже не раз спростовували іноземні незалежні фактчекери та світові ЗМІ.

До слова, наразі немає підстав стверджувати, що вакцинація буде масовою чи тим більше примусовою. Якщо ж вакцина буде розроблена, швидше за все, міжнародні та урядові організації у сфері охорони здоров’я радитимуть вакцинуватися.

«Теорії змови важко витіснити зі свідомості людей, оскільки вони пояснюють події, які є не до кінця зрозумілими людям, такі як, наприклад, поточна пандемія. Вони також відображають недовіру людей до влади та дають можливість емоційно сипати звинуваченнями, які неможливо легко перевірити», - пояснює дослідниця з Університету Пенсильванії, професор Кетлін Холл Джеймісон.

Конспірологія і маски

Результати дослідження також засвідчили, що люди, які не вірять у теорії змови, в 1,5 разу частіше носили маску для обличчя порівняно з тими, хто вірить. Заради справедливості зауважимо, що відмова від носіння масок з різними, часом дуже дивними, поясненнями виникла не на порожньому місці. Від початку пандемії Всесвітня організація охорони здоров’я неодноразово змінювала свої рекомендації з цього приводу. Різні науковці та медичні інститути і центри озвучували протилежні думки з приводу застосування такого захисту. На четвертому місяці боротьби з коронавірусом ВООЗ визначилась, нарешті, із рекомендаціями щодо носіння масок.

Дослідники стверджують, що для протидії наслідкам конспірологічних переконань потрібні наполегливі інформаційні кампанії в галузі охорони здоров'я та прямі повідомлення, особливо на платформах, де часто публікуються повідомлення щодо Covid-19.

Павло Вуєць, «Главком»