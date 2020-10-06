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    Стало відомо, коли Україна може отримати вакцину від Covid-19

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    <span>Хабіхт: Якщо все вдаватиметься дуже добре, то вакцина в Україні може з'явитися у другій половині 2021 року</span> - Стало відомо, коли Україна може отримати вакцину від Covid-19
    Хабіхт: Якщо все вдаватиметься дуже добре, то вакцина в Україні може з'явитися у другій половині 2021 року

    Країна може її отримати у другій половині 2021 року

    У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) розповіли, коли вакцина від коронавірусу може бути доступна в Україні. Про це в коментарі РБК-Україна розповів керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт.

    В першу чергу вакцину мають отримати медпрацівники, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями.

    «Якщо все буде добре, тоді вакцина буде доступна в Україні та інших країнах – членах COVAX – починаючи з другої половини 2021 року для груп високого ризику», – зазначив він.

    Нагадаємо, у ВООЗ планують виробити 2 млрд доз вакцини від Covid-19 до кінця 2021 року. До ініціативи COVAX офіційно приєдналися 67 країн з високим і 92 країни з низьким рівнями доходів.

    До слова, Україна домовляється про вакцину від Covid-19 з вісьмома компаніями.

    Україна вакцинація ВООЗ
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