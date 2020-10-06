Стало відомо, коли Україна може отримати вакцину від Covid-19



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Хабіхт: Якщо все вдаватиметься дуже добре, то вакцина в Україні може з'явитися у другій половині 2021 року

Країна може її отримати у другій половині 2021 року

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) розповіли, коли вакцина від коронавірусу може бути доступна в Україні. Про це в коментарі РБК-Україна розповів керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт.

В першу чергу вакцину мають отримати медпрацівники, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями.

«Якщо все буде добре, тоді вакцина буде доступна в Україні та інших країнах – членах COVAX – починаючи з другої половини 2021 року для груп високого ризику», – зазначив він.

Нагадаємо, у ВООЗ планують виробити 2 млрд доз вакцини від Covid-19 до кінця 2021 року. До ініціативи COVAX офіційно приєдналися 67 країн з високим і 92 країни з низьким рівнями доходів.

До слова, Україна домовляється про вакцину від Covid-19 з вісьмома компаніями.