Covid-19. Чому вакцина – не панацея пандемія

ВООЗ прогнозують зростання кількості смертей від коронавірусної хвороби в країнах Європи вже з наступного місяця фото з відкритих джерел

«Вакцина завершить пандемією? Звичайно, ні!»

В європейському представництві Всесвітньої організації охорони здоров'я розвіяли надії людства на те, що майбутня вакцина від коронавірусної хвороби покладе край пандемії.

«Я весь час чую: «Вакцина завершить пандемією». Звичайно, ні! Ми навіть не знаємо, чи вакцина допоможе всім групам населення. Зараз ми бачимо деякі ознаки того, що вона допоможе одній групі, а іншій ні. Кінець пандемії – це момент, коли ми, як спільнота, навчимося жити з цією пандемією. І це залежить від нас, в цьому позитив», – зазначив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, інформує Daily Star.

Крім того, у ВООЗ прогнозують зростання кількості смертей від коронавірусної хвороби в країнах Європи вже з наступного місяця. Це пов'язано зі збільшенням кількості випадків захворювання. «Ситуація ускладнюється. У жовтні та листопаді ми побачимо більшу кількість смертей», – переконаний Клюге.

Попри це, вакцина суттєво збільшить шанси зберегти життя та здоров’я для сотень тисяч людей на планеті. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш звернувся до усіх країн світу із закликом виділити $35 млрд на фінансування ACT-Accelerator – програми глобального співробітництва з розробки вакцини і методів лікування під орудою ВООЗ.

За словами Гутерреша, «або ми триматимемось разом, або будемо приречені». «Нам потрібен квантовий стрибок у фінансуванні, щоб збільшити шанси на винайдення рішення, щоб світ знову рухався, працював і процвітав», – заявив він і додав, що 15 млрд із цієї суми потрібні вже протягом найближчих трьох місяців.

Як пояснив генсек ООН, гроші необхідні для переходу від початкового етапу до оперативної роботи. Він також наголосив, що коронавірус є «загрозою номер один для глобальної безпеки», тому країни мають триматися разом.

За даними ВООЗ, на сьогодні понад три десятки потенційних вакцин перебувають на різних етапах клінічних випробувань, дев'ять із них – на фінальній стадії. Найбільш перспективні наразі вакцина-кандидат з Німеччини, її обіцяють вже в кінці 2020 року, китайська розробка та дві американські.

Китайська вакцина знаходиться на останній фазі тестування, але коли саме її почнуть застосовувати достеменно невідомо

Ще чекати і чекати?

Виконавчий директор департаменту охорони здоров'я округу Харріс штату Техас, доктор Умайр Шах, нагадує про останню масову кампанію з вакцинації, яку проводили в США. Це було в 2009-му, коли стався спалах «свинячого грипу» H1N1.

«Це було дуже складно. Потрібно було за місяць організувати процес, зробити так, аби усе було безпечно та ефективно. І тоді це була легка пандемія», – згадує він.

Сьогодні ж про «легку пандемію» не йдеться. І хоча виробники вакцин, експерти з питань охорони здоров’я та урядовці впевнені, що одна чи кілька вакцин проти коронавірусу, які зараз тестуються, будуть активно та ефективно використовуватися вже до кінця року, США і світ не наблизяться до закінчення пандемії. «Я відчуваю обережний оптимізм щодо вірогідності отримання вакцини до кінця поточного року», – коментує директор Національного інституту алергії та інфекційних хвороб США доктор Ентоні Фочі.

Українські епідеміологи теж вельми обережні у прогнозах. На думку інфекціоніста Андрія Александріна, вакцина може вийти у масове використання не раніше кінця наступного року. «Знаєте, це для обивателя звучить ефектно: «вау, третя фаза досліджень». Я ледь не щотижня чую, що американці чи ізраїльтяни винайшли вакцину проти СНІДу чи інших захворювань. Минає час, а вакцина не з’являється. Це просто інформаційні вкиди. Якщо якась компанія заявляє, що от-от випустить вакцину, її акції піднімаються, інвестиції збільшуються. А вакцини так і немає», – пояснив він в інтерв’ю «Главкому».

Вакцина – ще не перемога

Фахівці також визнають: сам факт появи вакцини не означає, що вона одразу стане доступною для використання. У кожній країні передбачені певні бюрократичні процедури, дотримання яких потрібне для того, щоб на ринок не вийшов неякісний препарат.

Для прикладу, у Сполучених Штатах кожна вакцина має отримати дозвіл від Адміністрації США з питань харчових продуктів та медикаментів (FDA). Це процес, який зазвичай може тривати місяцями чи навіть роками. Хоча FDA пообіцяла пришвидшити процес вакцинації від Covid-19, препарат все одно повинен буде отримати схвалення Консультативного комітету з питань вакцин та супутніх біологічних продуктів США (VRBAC).

«Навряд чи вакцина Covid-19 отримає повне схвалення та широке розповсюдження відразу. Натомість FDA дозволить використовувати вакцини лише для цільових груп з високим ризиком зараження і ризиком важкого перебігу Covid-19. Все це означає, що принаймні спочатку вакцини проти Covid-19 не забезпечуватимуть стадний (колективний) імунітет, який може допомогти загасити епідемію», – зазначають доктори Марк Макклеллан і Скотт Готліб, обидва колишні уповноважені FDA, у коментарі Wall Street Journal.

Щоправда, не в усіх країнах все так складно. Як пише The American Conservative, Росія заявила, що всі клінічні випробування її вакцини завершені і що вона планує почати масову вакцинацію вже на початку жовтня.

«Методика проведення клінічних випробувань у Росії і, відповідно, безпека російської вакцини мають силу-силенну серйозних недоліків, але російська влада оголосила про плани розпочати вакцинацію найбільш вразливих груп населення вже у вересні. Коротко кажучи, реалізуючи своє прагнення виграти гонку за вакцину від коронавірусної інфекції за будь-яку ціну, російський уряд цілком здатний робити своїм громадянам щеплення плацебо», – зауважує видання і називає надійність результатів клінічних випробувань російської вакцини «в кращому випадку сумнівною».

«Людей не можна заколисувати хибним відчуттям безпеки і розповідями про те, що вакцина от-от з’явиться», – зазначив доктор Маркус Плешія, головний медичний працівник Асоціації державних і територіальних службовців охорони здоров'я США.

Організаційні складнощі

Американські експерти звертають увагу на те, що сам процес виробництва препарату займає якийсь час, тоді як тільки для Сполучених Штатів знадобиться понад 600 мільйонів доз вакцини. «Навіть якщо припустити, що наприкінці року будуть доступні мільйони і десятки мільйонів доз, то тільки до 2021 року стануть доступні сотні мільйонів доз. До того ж, слід враховувати логістичні складнощі при вакцинації великої кількості людей. Щоб охопити достатньо людей та створити колективний імунітет знадобиться кілька місяців», – зазначив директор Національного інституту алергії та інфекційних хвороб США доктор Ентоні Фочі.

США просто не готові до подібної масової кампанії вакцинації, зазначають експерти з охорони здоров'я. Найбільшою щорічною програмою масової вакцинації, яку проводять США, є щеплення проти грипу. Лише близько половини американців отримують вакцину проти грипу, а виробники виготовляють і розподіляють менше 150 мільйонів доз. Однак для розробки, виготовлення та розподілу вакцин проти грипу кожного сезону грипу потрібен цілий рік.

Крім того, вакцина (або вакцини) проти коронавірусу буде експериментальною, тому кожну людину, яка її отримає, потрібно буде відстежувати на предмет побічних реакцій.

Ризики ж є і чималі. До прикладу, Оксфордський університет і фармацевтична компанія були змушені призупинити клінічні випробування вакцини від Covid-19, через хворобу одного з учасників дослідження – на час, поки з’ясують, чи пов’язана хвороба із вакциною. За даними New York Times, у пацієнта виявили поперечний мієліт – досить рідкісне запальне захворювання спинного мозку, яке часто викликають вірусні інфекції.

Днями Оксфордський університет і AstraZeneca відновили випробування – їхні спеціалісти кажуть, що незалежні органи, що відповідають за безпеку дослідження, вирішили, що вакцинацію волонтерів можна безпечно продовжувати.

До хронології додається проста біологія. Вакцини Pfizer і Modern, щонайменше, доведеться вводити у два прийоми з інтервалом у місяць. Необхідно забезпечити, що друга вакцинація була тим самим препаратом, що й перша. Після цього на формування імунітету піде близько двох тижнів.

Великим каменем спотикання є так званий холодовий коридор. Обидві вакцини, які наразі вибилися у лідери – Moderna та Pfizer – повинні зберігатися замороженими. «Протягом усього шляху до споживача необхідно підтримувати її при визначеній температурі. В іншому випадку існує ризик зниження ефективності вакцини», – заявив Умайр Шах.

Існує певний затверджений ВООЗ порядок тестування вакцин. Так, щоб вакцина отримала схвалення, вона повинна пройти три фази клінічних випробувань. На першій фазі препарат тестують на невеликій групі добровольців, від 15 до 30 осіб, вивчають його безпеку, діапазон дозувань, з’ясовують, чи є побічні ефекти. На другій фазі препарат випробовують на більшій групі людей, зазвичай понад сотні, і додатково перевіряють його безпеку. На третьому етапі його отримує ще більша група людей – від тисячі до 50 тисяч, це дозволяє остаточно пересвідчитись у його ефективності.

Згода на щеплення

Експерти зазначають, що негативну роль може відіграти питання згоди на вакцинацію. У Сполучених Штатах, пише CNN, існує загальна недовіра до вакцинації. В Україні ж ситуація ще сумніша. Через антивакцинаторські кампанії батьки відмовляються робити своїм дітям навіть обов’язкові календарні щеплення. «Рівень охоплення щепленням проти грипу з року в рік в Україні близько 1%», – констатував у розмові з «Главкомом» епідеміолог Александрін.

Отже, зовсім не факт, що навіть після того, як вакцина буде запущена у широке виробництво, українці стануть в черги за нею.

Тим часом якщо більшість населення не отримає щеплення, вірус буде продовжувати своє поширення, підкреслює CNN. Підрахунків науковців свідчать про те, що від 60% до 70% населення повинно мати імунітет, щоб забезпечити достатній колективний імунітет для припинення поширення вірусу.

Поки ж вакцини немає, аби не захворіти, залишається лише намагатися утримувати соціальну дистанцію та носити маски. Цими порадами українці вперто нехтують. Хоча британські дослідники в статті, опублікованій в «Медичному Журналі Нової Англії» доводять: обов’язкове носіння масок усіма може «допомогти полегшити протікання хвороби у суспільних групах.

Автори дослідження аналізували два спалахи Covid-19 на американських підприємствах з переробки м’яса. Обидві компанії згодом зобов’язали своїх працівників протягом усього робочого дня носити маски. «Серед 500 працівників, які заразилися вірусом, 95% були безсимптомними. Лише 5% інфікованих мали легкі чи середні симптоми хвороби», – йдеться у статті. Автори також стверджують, що у країнах, де влада зобов’язувала населення носити маски, смертність від Covid-19 залишалася низькою навіть після того, як після послаблення карантину кількість нових захворювань зростала.

Наталія Сокирчук, «Главком»