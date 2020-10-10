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    Думки вголос

    Українські олігархи і політики почали активно шукати російську вакцину від коронавірусу

    • Олексій Давиденко

      Політик

    • Розсилка
    Українські олігархи і політики почали активно шукати російську вакцину від коронавірусу

    За останні 6 років тисячі українців загинули від рук російських агресорів. А ви після всього цього готові вколоти собі їхню вакцину?

    Мовою оригіналу

    Помните, где-то в марте я рассказывал как известные украинские политики и олигархи начали массово скупать к себе в гаражи ИВЛ.

    Теперь у них новая тема.

    Они обрывают телефоны в поисках российской вакцины от коронавируса.

    Последние дни ко мне все чаще поступают звонки с одинаковым вопросом:

    - Алексей, а где можно достать российскую вакцину в Украине?!

    - А зачем вам?

    - Хочу вколоть себе и своей семье.

    - Ее здесь нет и быть не может.

    - Да ладно тебе. За деньги можно купить всё. Лучше посоветуй у кого можно ее достать.

    Нет, не все.

    С-О-В-Е-С-Т-Ь

    Нельзя купить за деньги.

    Здесь.

    За последние 6 лет тысячи украинских людей погибли от рук российских агрессоров. Они отобрали у нас мир и землю.

    А вы после всего этого вот так запросто готовы уколоть себе их вакцину?!

    Все те кто об этом всерьёз раздумывает, кто не стесняется подобное спрашивать и реально ищет варианты эту вакцину привезти.

    Знаете.

    Это так мелко, так мерзко и так низко.

    Отвечаю всем и сразу:

    Я считаю лучший способ вам вакцинироваться российской вакциной - это сменить гражданство.

    И чем быстрее тем лучше.

    Джерело: блог Олексія Давиденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Росія олігархи вакцинація коронавірус
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