Українські олігархи і політики почали активно шукати російську вакцину від коронавірусу
За останні 6 років тисячі українців загинули від рук російських агресорів. А ви після всього цього готові вколоти собі їхню вакцину?
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Помните, где-то в марте я рассказывал как известные украинские политики и олигархи начали массово скупать к себе в гаражи ИВЛ.
Теперь у них новая тема.
Они обрывают телефоны в поисках российской вакцины от коронавируса.
Последние дни ко мне все чаще поступают звонки с одинаковым вопросом:
- Алексей, а где можно достать российскую вакцину в Украине?!
- А зачем вам?
- Хочу вколоть себе и своей семье.
- Ее здесь нет и быть не может.
- Да ладно тебе. За деньги можно купить всё. Лучше посоветуй у кого можно ее достать.
Нет, не все.
С-О-В-Е-С-Т-Ь
Нельзя купить за деньги.
Здесь.
За последние 6 лет тысячи украинских людей погибли от рук российских агрессоров. Они отобрали у нас мир и землю.
А вы после всего этого вот так запросто готовы уколоть себе их вакцину?!
Все те кто об этом всерьёз раздумывает, кто не стесняется подобное спрашивать и реально ищет варианты эту вакцину привезти.
Знаете.
Это так мелко, так мерзко и так низко.
Отвечаю всем и сразу:
Я считаю лучший способ вам вакцинироваться российской вакциной - это сменить гражданство.
И чем быстрее тем лучше.
Джерело: блог Олексія Давиденка