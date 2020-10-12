Офіс президента розглядає три варіанти отримання вакцини від Covid-19



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Україна може отримати вакцину проти коронавірусу трьома шляхами Фото: Martin Divisek/ЕРА

У світі триває розробка вакцин від коронавірусу

Україна розглядає три шляхи отримання європейської вакцини від коронавірусу.

Про це в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Перший варіант — завдяки наданню українських виробничих потужностей для виробництва європейської Covid-вакцини.

«Безумовно, якщо тим компаніям підійдуть наші виробничі потужності, така вакцина швидше потрапить до України. Бо, очевидно, що виробляючи її для інших країн, ми також будемо виробляти її для себе за відповідними угодами. Це один шлях», - розповів Жовква.

Другий варіант - продаж державами-членами ЄС надлишку вакцини від Covid-19 третім країнам, зокрема Україні.

Третій варіант - через глобальну програму COVAX, створеної за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я. За словами Жовкви, Україну можуть внести в чергу країн-партнерів.

«Ці три шляхи всі є реальними. Можливо, всі з них якраз і будуть реалізовані. І я думаю, що на той час, коли вакцина вже буде вироблена, випробувана і поставлена на виробництво, Україна точно не буде пасти задніх в отриманні цієї вакцини», - сказав представник Банкової.

Нагадаємо, що за даними ВООЗ вакцина від Covid-19 може бути готовою до кінця 2020 року.

Також стало відомо, коли Україна може отримати вакцину від Covid-19.

Разом з тим «Слуга народу» Качура підтримав ідею закупівлі російської вакцини. Раніше можливість поставки в Україну російської вакцини від коронавірусу Супутник V допускав нардеп від опозиції. Як повідомлялося, ізраїльський інфекціоніст заявив, що російську вакцину від коронавірусу не порадить навіть ворогу.

Як відомо, 15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

Водночас ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Також Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

До слова, у європейському представництві ВООЗ заявляють, що майбутня вакцина від коронавірусної хвороби не завершить пандемію, та сумніваються, що вона буде однаково ефективною для всіх груп населення.