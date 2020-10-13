Нардеп Качура пояснив скандальну заяву про закупівлю російської вакцини від Covid-19



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Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура

Депутат стверджує, що ЗМІ перекрутили зміст його слів

Депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура пояснив свої слова про можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24» у понеділок, 12 жовтня.

«Це був один з телеефірів великих ток-шоу. Я не сказав ніякої крамоли, але потім вона була вирвана з контексту і опублікована на деяких сайтах. Зараз багато засобів масової інформації або видаляють ці публікації, або змінюють, приводять у відповідність», – стверджує нардеп.

При цьому на питання, що він мав на увазі, Качура відповів: «Я мав на увазі, що Україна буде закуповувати саме ту вакцину, яка буде рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров'я, незалежно від того... хто буде виробником, якщо вона світовою спільнотою визнана. Тоді її можна буде купувати, бо охорона здоров'я кожного громадянина повинна стояти на першому місці».

Качура додав, що це була його особиста теза, яка «зараз відрізняється від тих, яких дотримується Офіс президента і Міністерство охорони здоров'я».

Раніше повідомлялося, що «слуга народу» Качура підтримав ідею закупівлі російської вакцини. Також можливість поставки в Україну російської вакцини від коронавірусу Супутник V допускав нардеп від опозиції.

Як повідомлялося, ізраїльський інфекціоніст заявив, що російську вакцину від коронавірусу не порадить навіть ворогу.

До слова, Офіс президента розглядає три варіанти отримання вакцини від Covid-19.

За даними ВООЗ вакцина від Covid-19 може бути готовою до кінця 2020 року.

Також стало відомо, коли Україна може отримати вакцину від Covid-19.

Як відомо, 15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

Водночас ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Також Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

До слова, у європейському представництві ВООЗ заявляють, що майбутня вакцина від коронавірусної хвороби не завершить пандемію, та сумніваються, що вона буде однаково ефективною для всіх груп населення.