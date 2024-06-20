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Кадиров таємно женив сина на неповнолітній родичці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Кадиров таємно женив сина на неповнолітній родичці
Кадиров із сином Елі
фото: з відкритих джерел

Як зазначають журналісти, подвійне весілля синів Кадирова із доньками впливових чеченців є спробою їхнього батька убезпечити сім'ю у разі своєї смерті

Лідер Чечні Рамзан Кадиров одружив 17-річного сина Елі з неповнолітньою онукою Адама Делімханова, якого називають його двоюрідним братом.

Як повідомляє «Нова газета Європа», 8 червня два сини глави Чечні, 17-річний Елі та 16-річний Адам, таємно зіграли весілля.

Дружиною 17-річного Елі стала онука депутата Держдуми Адама Делімханова. За даними низки ЗМІ, Делімханов є двоюрідним братом Кадирова. Тобто, син «піхотинця Путіна» одружився з троюрідною сестрою.

Проаналізувавши соцмережі матері нареченої, Хеді Делімханової, журналісти дійшли висновку, що дружині Елі не може бути більше 14 років.

16-річний Адам Кадиров, за даними ЗМІ, одружився з донькою сенатора Сулеймана Геремеєва – двоюрідного брата Делімханова. Невідомо, скільки їй років. Імені дівчини ідентифікувати теж не вдалося. 

Як зазначають журналісти, подвійне весілля синів Кадирова із доньками впливових чеченців є спробою їхнього батька убезпечити сім'ю у разі своєї смерті.

Про весілля стало відомо через ДТП на федеральній трасі «Кавказ». У день урочистостей співробітники ДАІ оточили трасу в очікуванні кортежу молодят. Біля села Ойсхара інспектори Броньований Rolls-Royce з колони синів Кадирова протаранив Ford, кортеж поїхав далі. Водія Ford госпіталізували, співробітників ДАІ «суворо покарали» (автор записки не уточнює, яким чином).

Раніше повідомлялося, що син Кадирова отримав керівну посаду в Службі безпеки глави Чечні. П’ятнадцятирічний Адам Кадиров буде начальником відділу забезпечення.

Теги: Рамзан Кадиров весілля син

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