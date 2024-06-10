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Кадиров заявив про окупацію Рижівки на Сумщині: голова Білопільської громади відреагував

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Кадиров заявив про окупацію Рижівки на Сумщині: голова Білопільської громади відреагував
Голова Чеченської республіки заявив, що село захопили начебто лише за три дні
фото: Суспільне Суми

Кадиров опублікував відео, яке нібито підтверджує захоплення населеного пункту

Голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив про нібито окупацію прикордонної Рижівки бійцями полку «Ахмат», опублікувавши відео в Telegram. Його заяву активно поширили російські ЗМІ.

Кадирова написав, що російські військовослужбовці нібито «провели тактичні дії та звільнили від ворога черговий населений пункт». За його словами, село захопили начебто лише за три дні, під час яких українські війська зазнали «значних втрат» і відступили.

Рижівка розташована на кордоні з Курською областю РФ
Рижівка розташована на кордоні з Курською областю РФ
мапа: deepstate

На опублікованих кадрах показано бої, однак де саме вони відбуваються, невідомо. У кінці відео також видно вивіску з написом «Рижівська сільська рада» та «Рижівська сільська бібліотека».

Кадиров заявив про окупацію Рижівки на Сумщині: голова Білопільської громади відреагував фото 1
фото: скріншот

Голова Білопільської громади Юрій Зарко спростував цю інформацію, заявивши у коментарі «Суспільному», що у Рижівці на Сумщині немає російських військ.

Нагадаємо, у Сумській області евакуюють ще вісім прикордонних населених пунктів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

Артюх зауважив, що на засіданні Ради оборони області були пропозиції військового командування щодо евакуації жителів ще з восьми населених пунктів у 10-кілометровій зоні біля кордону, яка постійно обстрілюється ворогом.

До слова, у російських загарбників недостатньо сил для здійснення стратегічної мети, але для досягнення тактичних завдань ворог може спробувати зайти на територію Сумської області, аналогічно як у Харківській. 

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Теги: Рамзан Кадиров Сумщина окупація

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