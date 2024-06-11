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Хантера Байдена визнано винним у справі про незаконне зберігання зброї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Хантера Байдена визнано винним у справі про незаконне зберігання зброї
53-річний Хантер Байден придбав револьвер Colt Cobra 38SPL за допомогою фальшивих документів
фото з відкритих джерел

Хантеру Байдену загрожує до 25 років ув'язнення за всіма трьома пунктами звинувачення

Присяжні визнали сина президента США Хантера Байдена винним у справі про незаконне зберігання зброї. Тепер йому загрожує в'язниця. Про це повідомляє Associated Press.

Хантера Байдена визнано винним за всіма трьома пунктами. Присяжні радилися близько трьох годин, перш ніж винести свій вердикт.

Після вердикту син президента США залишив зал суду зі своєю дружиною Меліссою та першою леді США Джилл Байден.

За інформацією Associated Press, Хантеру Байдену загрожує до 25 років ув'язнення за всіма трьома пунктами звинувачення.

Журналісти зазначають, що поки що неясно, який він може отримати термін. Вирок залежить від судді.

Натомість суддя Меріеллен Норейка зазначила, що винесення вироку зазвичай відбувається через 120 днів після вердикту, але дату поки що не було призначено.

Президент США Джо Байден вже встиг прокоментував вердикт присяжних. За словами глави Сполучених Штатів, він змириться з таким рішенням і продовжить поважати судовий процес.

Водночас Байден наголосив, що він і перша леді завжди будуть поряд зі своїм сином.

«Багато сімей, у яких близькі люди боролися з наркоманією, розуміють, що таке гордість за те, що людина вийшла на інший бік і виявилася такою сильною і стійкою в процесі одужання», – сказав президент США.

Нагадаємо, Третій окружний апеляційний суд США відхилив клопотання сина президента країни Джо Байдена Хантера про закриття справи щодо зберігання зброї.

Раніше Федеральна прокуратура США висунула звинувачення сину президента Джо Байдена, Хантеру за трьома пунктами справи про зберігання вогнепальної зброї. Зазначається, що йдеться про закуплену незаконно придбаний у 2018 році пістолет. За даними слідства, 53-річний Хантер Байден придбав револьвер Colt Cobra 38SPL за допомогою фальшивих документів.

Хантера Байдена також звинувачують у замовчуванні факту використання підроблених документів і у вживанні наркотичних речовин під час отримання ліцензії на зброю. Згідно з матеріалами суду, якщо його визнають винним за всіма пунктами, йому може загрожувати до 25 років ув'язнення та штраф у розмірі до $750 тис.

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Теги: США Джозеф Байден суд президент син

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