30 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено ходити босоніж по траві

30 травня відзначається День степу в Україні, Всесвітній день боротьби проти астми і алергії та День жіночої емансипації. Віряни вшановують пам'ять преподобного Ісаакія Сповідника.

День степу в Україні

30 травня в Україні святкують День степу. Свято було створене за ініціативи учасників міжрегіонального наукового семінару «Охорона степових ландшафтів Донецької та Луганської областей», що відбувся 1 березня 2017 року. Того ж року відбулося святкування 90-річчя від створення заповідника «Кам'яні могили», який є традиційним символом охорони українських степів.

Всесвітній день боротьби проти астми і алергії

Головна мета цього заходу полягає у тому, щоб привернути увагу людей до важливої проблеми і підвищити свідомість про ті симптоми, які з'являються під час алергії чи астми. Відбувається агітація щодо регулярної діагностики.

День жіночої емансипації

Існує одразу дві версії походження цього свята. За однією його запропонували створити як пам'ять легендарної Жанни Д'арк, яка померла саме цього дня 1431 року. За другою версією свято присвятили подіям, що відбувалися 1932 року у Німеччині. Там цього дня проголосували за «Закон про юридичне положення жінок-чиновників».

Яке сьогодні релігійне свято

30 травня у церковному календарі – день пам’яті преподобного Ісаакія Сповідника. Він жив у 4 столітті в Сирії та вів усамітнений, аскетичний спосіб життя. Святий заснував монастир біля Константинополя і був відомий своєю боротьбою проти єресі аріанства.

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Що не можна робити 30 травня

Категорично заборонено ходити до лісу;

Уникайте ходити босоніж по траві;

В жодному разі не можна вбивати плазунів.

Народні прикмети і традиції на 30 травня

Павуки плетуть павутину – найближчим часом зміниться погода;

бджоли мляві – до посилення спеки;

дощить – восени зберете великий урожай грибів;

на шипшині пишні квіти – чекайте на сувору та морозну зиму;

активно квітнуть черемха та липа – до довгого і спекотного літа.

Пам’ятні дати 30 травня

1520 рік – іспанські конкістадори страчують імператора ацтеків Монтесуму II;

1798 рік – Наполеон прибуває зі своєю армією до Єгипетського еялету під час Єгипетського походу;

1810 рік – Королівство Голландія включили до складу Французької імперії;

1876 рік – Князівство Сербія та Князівство Чорногорія оголошують війну Османській імперії;

1894 рік – відкривають найзнаменитіший лондонський міст – Тавер-бридж;

1910 рік – закінчують укладання телефонного кабелю між Європою і Південною Америкою;

1913 рік – починається Друга балканська війна;

1940 рік – за наказом Герінга розпочинається повітряна блокада Великої Британії;

1941 рік – Українські Національні збори у Львові проголошують Акт відновлення Української Держави й створюють Українське Державне Правління під проводом Ярослава Стецька;

1947 рік – у Мюнхені відновлює роботу Наукове товариство імені Тараса Шевченка, перенесене зі Львова;

1948 рік – Вільям Шоклі, Волтер Браттейн і Джон Бардін з Bell Laboratories оголошують про створення транзистора;

1991 рік – у Сімферополі закінчується перша сесія Курултаю кримських татар, на котрій був сформовано Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемілєвим;

1992 рік – ухвалюють закон про поділ повноважень між державними органами України й Автономною Республікою Крим;

2013 рік – починається антиміліцейський протест у селищі Врадіївка;

2022 рік – російські окупаційні війська покидають захоплений український острів Зміїний, зазнавши великих втрат у живій силі та техніці.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Яків.