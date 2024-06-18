Палили авто військових на замовлення. У Києві викрито «на гарячому» матір та сина

Жінка приїхала з Ніжина до Києва разом з 14-річним сином для того, щоб підпалили автомобіль військового

Завдання підпалити автомобіль військових надійшло від невідомого чоловіка через Telegram-канал

Правоохоронці повідомили про підозру у навмисному підпалі автомобіля 48-річній жінці та її неповнолітньому сину. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, жінка приїхала з Ніжина до Києва разом з 14-річним сином для того, щоб підпалили автомобіль військового на замовлення.

Працівники поліції затримали сім’ю «на гарячому» та загасили машину в перші ж хвилини після підпалу фото: Telegram/Київська міська прокуратура

Завдання підпалити автомобіль військових надійшло від невідомого чоловіка через Telegram-канал фото: Telegram/Київська міська прокуратура

«Таке завдання її син отримав від невідомого чоловіка через Telegram-канал. Тож разом з матір’ю, яка обливала машину бензином, а потім мала зняти на відео як вона горить, син приїхав вночі на вулицю, де стояв автомобіль марки «Мітсубісі Паджеро» військовослужбовця ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Працівники поліції затримали сім’ю «на гарячому» та загасили машину в перші ж хвилини після підпалу. Згодом жінка та її син зізнались, що це вже не перший підпал авто, який вони вчинили на замовлення. Таким чином родина намагалася заробити гроші.

Автомобіль марки «Мітсубісі Паджеро» військовослужбовця ЗСУ фото: Telegram/Київська міська прокуратура

Наразі жінці та її сину повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 10 років.

Крім того, правоохоронці встановлюють замовників вчинення злочину.

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