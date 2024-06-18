Головна Київ Новини
search button user button menu button

Палили авто військових на замовлення. У Києві викрито «на гарячому» матір та сина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Палили авто військових на замовлення. У Києві викрито «на гарячому» матір та сина
Жінка приїхала з Ніжина до Києва разом з 14-річним сином для того, щоб підпалили автомобіль військового
фото: Telegram/Київська міська прокуратура

Завдання підпалити автомобіль військових надійшло від невідомого чоловіка через Telegram-канал

Правоохоронці повідомили про підозру у навмисному підпалі автомобіля 48-річній жінці та її неповнолітньому сину. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, жінка приїхала з Ніжина до Києва разом з 14-річним сином для того, щоб підпалили автомобіль військового на замовлення.

Працівники поліції затримали сім’ю «на гарячому» та загасили машину в перші ж хвилини після підпалу
Працівники поліції затримали сім’ю «на гарячому» та загасили машину в перші ж хвилини після підпалу
фото: Telegram/Київська міська прокуратура
Завдання підпалити автомобіль військових надійшло від невідомого чоловіка через Telegram-канал
Завдання підпалити автомобіль військових надійшло від невідомого чоловіка через Telegram-канал
фото: Telegram/Київська міська прокуратура

«Таке завдання її син отримав від невідомого чоловіка через Telegram-канал. Тож разом з матір’ю, яка обливала машину бензином, а потім мала зняти на відео як вона горить, син приїхав вночі на вулицю, де стояв автомобіль марки «Мітсубісі Паджеро» військовослужбовця ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Працівники поліції затримали сім’ю «на гарячому» та загасили машину в перші ж хвилини після підпалу. Згодом жінка та її син зізнались, що це вже не перший підпал авто, який вони вчинили на замовлення. Таким чином родина намагалася заробити гроші.

Автомобіль марки «Мітсубісі Паджеро» військовослужбовця ЗСУ
Автомобіль марки «Мітсубісі Паджеро» військовослужбовця ЗСУ
фото: Telegram/Київська міська прокуратура

Наразі жінці та її сину повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 10 років.

Крім того, правоохоронці встановлюють замовників вчинення злочину.

Нагадаємо, представники російських спецслужб вербують підлітків для дестабілізації ситуації в Україні. Зокрема, росіяни за гроші пропонують палити автомобілі військовослужбовців Збройних сил України.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України з початку 2024 року викрила вже 11 агентурних мереж.

Як повідомлялося, із тимчасово окупованих територій України росіяни планують відібрати понад 2,5 тис. підлітків для проходження військового вишколу у Волгоградській області РФ.

До слова, 15-річний хлопець з міста Острава в Чехії втік з дому, щоб поїхати в Україну та захищати країну від російських загарбників. Він проїхав дві країни та встиг добратися до кордону.

Теги: Київ Чернігівщина автомобіль ЗСУ мама син колабораціонізм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Київщині сапери ліквідують вибухонебезпечні предмети
На Київщині 18 червня лунатимуть вибухи: ОВА повідомила деталі
Сьогодні, 12:14
Посадовця було звільнено з Міністерства освіти і науки за результатами дисциплінарного провадження
Висміяв незалежність України: працівник Міносвіти отримав підозру
Вчора, 11:49
Злива у Києві
Злива в Києві стала найбільшою за 30 років (фото)
12 червня, 21:44
12 червня Київ залила потужна злива
Негода паралізувала рух трамваїв і тролейбусів у столиці: названо маршрути, які зупинилися
12 червня, 14:33
Соціальна рекламна кампанія «Будь собою» від Міністерства оборони України спрямована на заохочення громадян долучитися до захисту своєї країни
Міноборони запустило сайт для пошуку вакансій в армії
11 червня, 12:03
У День Києва відбудеться спецпоказ вистави «Легенди Києва»
День Києва. Столичний театр оживив Кия, Щека, Хорива та сестру їхню Либідь: що з того вийшло (фото)
26 травня, 10:00
«Загроза прориву росіян на усіх напрямках відбита»
Наступ РФ на Харківщину. Які результати за 15 днів?
26 травня, 06:22
Триває 821-й день повномасштабної війни в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2024 року
24 травня, 12:40
Обмеження діятимуть до 28 вересня
У Києві на чотири місяці буде обмежено рух двома вулицями
21 травня, 06:15

Новини

Палили авто військових на замовлення. У Києві викрито «на гарячому» матір та сина
Палили авто військових на замовлення. У Києві викрито «на гарячому» матір та сина
На Київщині 18 червня лунатимуть вибухи: ОВА повідомила деталі
На Київщині 18 червня лунатимуть вибухи: ОВА повідомила деталі
У Києві маршрутка влетіла в паркан: деталі інциденту
У Києві маршрутка влетіла в паркан: деталі інциденту
Народна депутатка показала, що кияни тепер викидають на смітник (фото)
Народна депутатка показала, що кияни тепер викидають на смітник (фото)
На Київщині чоловік кинув гранату посеред вулиці (фото)
На Київщині чоловік кинув гранату посеред вулиці (фото)
У Києві група підлітків напала на іноземця: стали відомі деталі інциденту
У Києві група підлітків напала на іноземця: стали відомі деталі інциденту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Збив 20 крилатих ракет за одну ніч. Герой України розповів про найскладніший повітряний бій
13K
Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
12K
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
6480
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
6000
Народна депутатка показала, що кияни тепер викидають на смітник (фото)
3394
Втрати ворога станом на 18 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Вистрілив у чоловіка в авто та втік. У Києві поліцейські розшукують нападника
Сьогодні, 13:35
Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
Вчора, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua